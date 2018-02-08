﻿停課突如其來 家長急覓託兒服務

政府宣佈幼兒園及小學提早放假，有學校及家長直言安排被打亂。聖文嘉中英文幼稚園校長麥謝巧玲認為，是次決定「有少少倉卒」，致校方不少原訂放假前的新年活動被逼取消或提前，加大校方行政壓力。九龍城區家長教師會聯會會長陳鳳雯亦指，突如其來的決定令不少全職父母難以抽空照顧孩子。



提早放假下，託兒服務需求同樣急增，香港社區組織協會社區組織幹事黃文杰表示，組織屬下的免費託管服務昨至少收到四十至五十宗電話查詢，大部份家長更稱因停課感到措手不及。



有見及此，組織今天起將加開服務節數，開放時間將由以往放學時間至晚上七時，延長至早上八時半至晚上七時半。但由於人手及場地所限，今、明兩天只能容納約九名小朋友，並會轉介有需要的家長至其他託兒中心。



