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﻿美股中段升259點

2018-02-08 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二五一七二點，升二百五十九點；納指則報七一三三點，升十七點。滙控美國預託證券價格中段見八十一點一一港元，升一點一一港元；騰訊美國預託證券價格則見四百二十四點一五港元，升九點三五港元。紐約期金報每盎司一千三百二十點八美元，跌八點七美元；紐約期油則報每桶六十一點八四美元，跌一點五五美元。
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