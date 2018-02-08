當地檢察官哈馬斯特倫指，如李振成一旦罪成，將面臨監禁十年的最高刑罰。另外，李的代表律師麥克馬洪稱，「李先生不是中國間諜，他是忠貞愛國的美國人」，並指會為他安排固定住址，為他申請保釋候審。當地傳媒引述消息指，此案還可能涉及更嚴重罪名，如李振成涉嫌向中國提供情報，令中國能有系統地瓦解中情局在中國的間諜網絡，導致不少線人被捕，甚至被殺，但至今仍未被起訴間諜罪。
居港CIA還柙 下月再聆訊
當地檢察官哈馬斯特倫指，如李振成一旦罪成，將面臨監禁十年的最高刑罰。另外，李的代表律師麥克馬洪稱，「李先生不是中國間諜，他是忠貞愛國的美國人」，並指會為他安排固定住址，為他申請保釋候審。當地傳媒引述消息指，此案還可能涉及更嚴重罪名，如李振成涉嫌向中國提供情報，令中國能有系統地瓦解中情局在中國的間諜網絡，導致不少線人被捕，甚至被殺，但至今仍未被起訴間諜罪。
花蓮6級地震 7死逾260傷 港人危城歷險
香港人旅遊熱點台灣周二深夜爆發黎克特制六級地震，震央位於花蓮縣近海，全台有感，花蓮多座大樓倒塌或傾斜，截至昨晚，地震造成最少七人死亡，二百六十人受傷，其中一名港人輕傷，另七十六人失蹤。不少自由行港人經...
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反導飛彈試射曝光 網傳解放軍「紅旗26」
近日，內地央視播出的一段畫面已引起軍事迷關注。畫面中，中國海軍首艘054A型飛彈護衞艦舟山艦發射了一枚疑似從未公開亮相的新型飛彈。有軍事觀察家和軍事迷認為，這是一款嶄新的防空飛彈或是新型反潛飛彈，更有軍事迷猜測是從未露面的紅旗26海基反導飛彈。 軍事微博「百戰刀」分析稱，從外形來看，畫面中的飛彈彈頭尖細，顯然強調高機動性，更符合防空飛彈的要求，不像054A型護衞艦裝備的魚-8A反潛飛彈。 未知可否攔截遠端彈道導彈 而被煙幕籠罩的飛彈似乎沒有彈翼，也不太像054A裝備的紅旗-16/16B中程防空飛彈。分析認為，畫面中的是一枚具備反彈道飛彈能力的新型防空飛彈。 分析指出...
2018-02-08
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伊萬卡金正恩妹或碰面 北韓啦啦隊南下矚目
平昌冬奧將於星期五（九日）開幕。一行二百八十人的北韓代表團周三抵達南韓，當中，穿上紅色制服的女子啦啦隊特別搶眼。這枝紅色娘子軍將前往冬奧賽場江原道，為周五冬奧開幕作準備。 北韓冬奧訪問團全團共二百八十人，包括二百二十九名啦啦隊員、奧委會人員、跆拳道示範團員及記者。年輕的女子啦啦隊員身穿紅衣、胸配國旗徽章，於京畿道辦理入境手續時惹人注目，訪問團其後坐巴士前往冬奧賽場江原道。另外，北韓領袖金正恩與胞妹金與正，較早前亦在火車站為北韓冬奧代表團送行。 據美國有線電視新聞網絡（CNN）周一報道，在總統特朗普親自邀請下，特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）將帶領總統代表團參加二...
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屋苑錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原市務經理關煜裕表示，沙田第一城44座高層C室，面積304方呎，兩房間隔，以509萬元獲上車客承接，呎價16743元，屬市價水平。原業主於12年以276萬...
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北水驟減港股倒跌收場 恒指波幅達1200點
港股昨日有如坐過山車，受惠隔晚美股回升，恒指昨早高開逾700點，惟其後受到美股期貨下挫，加上A股向下拖累，恒指午後倒插，直到臨近收市仍反彈乏力，恒指收報30323點，跌272點。臨近農曆年尾，內地投資者「散水」，北水回流，港股通錄得逾25億元淨流出，多隻內房股昨日急挫，碧桂園（2007）和中海外（688）同挫逾4%。 即月夜期繼續波動，先跌近百點，其後逐步上揚，夜期收報30538，升344點，高水215點。恒指昨日高開782點，升幅曾擴大，最高曾見877點，高見31472點，惟其後受到外圍和A股拖累，午後急轉直下，恒指最後倒跌272點，收報30323點，成交額218...
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巴塞養精蓄銳 猛虎捕蝠
雖然中堅碧基受傷令巴塞隆拿後防鬧兵荒，但星將美斯等主力上場西甲僅列後備，待今晚西班牙盃四強次回合造訪華倫西亞全力爭勝之心昭然若揭。加上往績支持，相信有一球在手的客軍有力再勝一場殺入決賽，直取客勝。（香港時間周五凌晨4:30開賽） 巴塞上場西甲作客僅和愛斯賓奴1:1，各賽事四連勝強勢告終，該仗中堅碧基膝部受傷，預料要休息一個月，連同正在養傷的華美倫，令中堅可用人選只剩烏姆迪迪和耶利文拿。幸好，三大主力射手美斯、中場拿傑迪錫及左閘佐迪艾巴上場皆只列後備，當中前者和後者先後於六十和七十五分鐘上陣，體力消耗不大。 聯賽留力為西盃 教練華維迪坦言刻意留力，為求躋身西盃決賽：「...
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洛杉磯直擊 QX50先進創意挑機
《駕駛艙》上周初獲Infiniti廠方邀請，到美國洛杉磯首試全新QX50，據知新車今年下半年抵港，目標對手包括奧迪Q5、平治GLC和寶馬X3等中型豪華SUV對手。 文：彭志揚 試車及圖：陳偉林（洛杉磯...
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女友戴逾一卡定婚戒 側田搵舊友歎火鍋 風騷報喜
41歲嘅側田(Justin)去年回歸香港樂壇，重踏紅館又喺頒獎禮擸獎，大豐收！事業順風順水，愛情路上亦轉入直路，側田近年轉做「暖男mode」，成功被白淨長髮女友Karen收服，兩人拍拖逾三年半，同居甜...
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社論——重建無壓力的BCA
林鄭月娥在競選特首的政綱中表明，在完成檢討之前擱置小三TSA/BCA，反映此事存在極大的爭議。教育局接近完成相關的檢討，教育局局長楊潤雄昨天透露，最遲會在下月通知學校，今年會否如期於五月推行TSA或BCA；立法會跨黨派二十九名議員即時反應，發出聯署信件，要求停止於五月恢復推行TSA或BCA。一場新爭議，似在醞釀中，但各界只要堅持原則，不為學生和學校添加壓力，大事可以化小。 經上次試驗重推TSA或BCA後，學生、學校、家長普遍認為題目淺易，大大減低了學校操練的誘因，而學生亦不覺得艱深，容易接受。部份教育界人士認為，試考可以接受。若要復推TSA或BCA，須回到初心，以評定學生的...
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四千金爆冷捧盃
昨晚谷中照例舉行八場賽事，唯一錦標是紀利華木球會盃，結果由巫顯東策騎伯廄「四千金」爆出二十倍W勝出。至於羅理雅與呂健威合作憑「順其自然」食頭胡，騎者另贏沈廄「好益善」，起孖兼做騎師王；而呂健威則另贏「...
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