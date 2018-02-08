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﻿居港CIA還柙 下月再聆訊

2018-02-08 列印
　　居港的美國中央情報局（CIA)前僱員李振成，被控非法保留高度機密資料，上月中在紐約甘迺迪國際機場被捕。案件於美國時間本周二首度在美國維珍尼亞州亞歷山德里亞聯邦法院提堂，提堂僅歷時數分鐘，法庭隨即下令將他還柙，下月十九日進行初步聆訊。

　　當地檢察官哈馬斯特倫指，如李振成一旦罪成，將面臨監禁十年的最高刑罰。另外，李的代表律師麥克馬洪稱，「李先生不是中國間諜，他是忠貞愛國的美國人」，並指會為他安排固定住址，為他申請保釋候審。當地傳媒引述消息指，此案還可能涉及更嚴重罪名，如李振成涉嫌向中國提供情報，令中國能有系統地瓦解中情局在中國的間諜網絡，導致不少線人被捕，甚至被殺，但至今仍未被起訴間諜罪。

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