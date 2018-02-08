﻿醉酒後欲自殺 圖逼女兒服鼠藥推銷員候懲

三十五歲原本從事殯儀業的男子，轉當推銷員後收入大減，面對財政及家庭問題壓力，去年二月酒醉夜歸時打算將子女殺死後自殺，企圖強逼女兒喝下老鼠藥，又勒其頸至身體離地。被告昨承認一項虐兒罪，法官將案件押後至下月七日判刑。



案情指，被告於去年二月六日凌晨酒醉回家，要求正在睡覺的八歲女兒及六歲兒子行出客廳，被告當時手持一杯呈藍綠色的老鼠藥，大叫他自殺前要子女把它喝下，被告又企圖把老鼠藥放到女兒的嘴邊，被告胞姊隨即奪去並到廁所將老鼠藥倒掉。



胞姊其後又聽到被告在客廳稱要勒死女兒，返回客廳後看到被告用力握着女兒的頸項約五秒，其間一度把女兒身體提起，胞姊見狀隨即將被告的女兒救走，二人在睡房反鎖後致電報警。事後女兒頸部泛紅，兒子則未有受傷。



辯方求情指，被告過往從事殯儀業文員時月入一萬二千元，妻子則任牙醫助理，但被告其後轉職銷售吸塵機，每月卻僅得五千元，並須辭去家傭。而在案發前，被告妻子與胞姊為照顧子女一事發生爭執，妻子一怒之下返回內地。被告因飽受經濟及家庭壓力，當日飲醉酒才犯案。



辯方在庭上讀出多封求情信，其妻形容被告為好父親和好丈夫，女兒也寫信表示被告愛錫她，而不懂寫信的兒子則憑畫寄意，於畫中寫上「爸爸我愛你」，冀父親早日回家。



法官潘敏琦指無法理解被告的行為，質疑當人感到絕望時只會傷害自己，認為被告無權對子女作出此行為，強調案件嚴重，判囚無可避免。而離庭時，潘官批准被告與妻女見面，三人則隔着犯人欄拖手，淚流滿面。