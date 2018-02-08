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﻿六歲女疑遭外傭虐待

2018-02-08 列印
　　油塘發生虐兒案，前晚十時許，一名六歲姓黃女童，在油塘高超道高翔苑寓所中，向其四十一歲姓黎母親指，早前外傭用下顎用力擠壓其腳掌後感到疼痛，母親見女兒腳掌有紅印，疑遭到虐待報警求助。

　　警方接報到場，初步調查後，拘捕該名三十五歲外傭，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。

　　女童事後在家人陪同下送聯合醫院檢驗，案件現交觀塘警區刑事調查隊跟進，並調查女童受傷原因。

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