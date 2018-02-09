﻿Kay媽：流感針含「勁菌」 袁國勇斥錯得離譜

冬季流感殺傷力大，家長憂心子女健康。一個家長群組上瘋傳一段歌手謝安琪的錄音，她形容打流感疫苗存在風險，包括病毒在疫苗製造過程中突變，「十個人打咗其實九個都係照流感」，又稱接種後可能染上「勁菌」，其言論引起醫學界關注，多名專家逐點澄清，「沙士英雄」袁國勇直斥其說法完全錯誤，強調疫苖不含菌，可以安全接種。



據謝安琪流傳網上的錄音，她質疑流感疫苗加入水銀和鋁作防腐劑和佐劑，製造過程未經檢測，有效性和安全性屬「都係博一博」。錄音聲言病毒在疫苗培植過程中會變種，令人無法抵抗，接種後可能感染「變咗種嘅勁菌」，並在社區播毒，「所以今年流感有一部份嘅責任係嚟自啲疫苗」，她與家人都不會接種。



謝安琪的錄音引起網民熱烈留言，她昨天在facebook個人專頁發帖，指有關錄音屬一個私人群組內的對話；她對錄音外洩感詫異，強調無意影響大眾對疫苖的看法：「深信每一位愛家的父母都會努力履行自己的責任，為自己的家人做最好的選擇。」



港大微生物學系講座教授袁國勇反駁謝的言論：「佢講嘅問題全部唔係問題！」袁指每年專家對流感病毒作基因排序分析及抗原測試，選出最合適加入當季疫苗的種子，形容過程仔細，絕非「買大細」；至於具有防腐作用的硫柳汞（Thiomersal）並非水銀，本港疫苗亦不會添加鋁佐劑，而兩者對人體均無害。



衞生署：不會傳播變種病毒



衞生署發言人強調，流感疫苗沿用七十年，經反覆品質檢測，非常安全可靠，本港使用的疫苗內並無活病毒，不會引致感染流感，更不會傳播變種病毒。



醫學會發聲明指有關錄音內容「實屬荒唐」，強調疫苗功效有充份的科學研究和臨牀醫學證據支持。



醫院藥劑師學會亦發聲明，批評錄音內容嚴重誤導。