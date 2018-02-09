﻿生命雖脆弱 求生意志堅 換肝爸兩食「詐胡」終重生

「如果無咗健康，搵幾多錢都無用啦！」四十一歲的黃富強（強哥），任職飲食業二十年，日夜工作，為未來打拼，誰知竟換來致命的肝病。生命懸於一線，他急須換肝，卻遭命運捉弄，兩次「食詐胡」，上月終於獲贈屍肝，得以續命。他慨歎重獲新生後，學懂放慢步伐，一切以健康為先。記者：姚秀儀 攝影：何健勇



強哥任職飲食集團的中菜主任，年輕時為了給家人更好的生活環境，長時間拼搏，早上十一時上班，直至凌晨才回家，甚少放假，近年購入一個安樂窩，生活有改善，以為可以稍為休息，病魔偏偏此時襲來。



去年十一月尾強哥因面黃、肚脹不適求醫，證實患急性肝衰竭，其後入住瑪麗醫院肝移植中心，排在B型血的肝臟移植輪候名冊首位。強哥指，自己身體一向健康，當初以為很快便無大礙，直至醫生通知他須入瑪麗醫院，當赫然看到「肝移植中心」幾個大字，「我就知呢次大鑊喇，發夢都無諗過會發生喺我身上。」



驚訝死亡一步之遙



醫生向強哥解釋，須輪候屍肝或家屬捐出活肝來續命。「佢話九成人係靠家人捐肝。」強哥妻子及胞弟同屬B型血，強哥鬆一口氣：「兩個家屬都係同一血型，我以為總有一個會啱。」命運偏偏不讓他如願，妻子經化驗發現肝酵素及血壓過高，不適合捐肝；胞弟肝臟一邊體積較小，不宜下刀。



強哥第一次感受到離死亡這麼近：「唔甘心，生活剛剛好過啲，我唔想拋低屋企人。」醫生說，若再沒有合適的肝臟作移植，強哥最多只能支撐半個月，想起自己生命在倒數，他不禁慨歎：「終於感受到原來生命真係好脆弱，每日都係死亡中等待未必會出現嘅希望。」



學懂放下執着：珍惜當下



去年十二月尾，一名O型血小孩接受換肝手術，小孩本來的肝適合移植至強哥身上，但法律築起高牆，斷了強哥的「生機」：「原本連文件都簽埋，但法律唔畀我接受未成年嘅人嘅肝，所以只可以睇住希望就咁走去。」令他更失落、焦慮。



上月二日再次有合適強哥的屍肝出現，但命運總喜歡開玩笑，在預定做手術換肝的早上，強哥獲通知該個肝臟帶菌，不適移植，第二個「生機」又再落空。



經歷兩次「食詐胡」，強哥學會放下執着：「每日瞓醒睜開眼，都覺得自己係賺咗一日。」時間不再是催命符，而是上天賜給他最珍貴的禮物，他仔細端詳身邊人，思考自己的工作，才發現母親的頭髮白了幾條，妻子的皺紋多了幾道，「嗰幾日保持平靜，有啲嘢係你嘅就係你嘅，無得強求。」直至上月七日，醫院通知強哥再次有適合的屍肝，或許怕「希望愈大，失望愈大」，強哥與家人不再顯得歡喜若狂，「去到第二日朝早，我穿起手術衣，瞓喺牀上面，醫護推緊我入手術室，我先真正意識到今次係真㗎喇。」



手術成功，重獲新生第十八日，強哥返回自己的安樂窩，與家人好好吃一頓飯，準備齊齊整整過農曆新年，「現在淨係想靜養好身體，將來嘅事，無人可以控制。」經歷一場大病，他深感健康的重要，「我成日提醒啲女（兒）要注意身體健康，無健康嘅話，搵幾多錢都無用。」