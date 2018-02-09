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﻿醫護不時打氣 強哥從不放棄

2018-02-09 列印
■強哥感激醫護人員的努力。
■強哥一直為家人幸福努力拚搏。
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　　強哥脫險，一群醫護功不可沒。強哥指，患病臥牀期間，醫護人員對他噓寒問暖，醫生巡房時，會對為他打氣，給予安慰：「放心啦！堅強啲，我哋會盡力幫你。」生平第一次住院的強哥留下深刻印象：「原來香港啲醫護係咁好嘅，好多仔女都未必會咁用心對佢哋父母啦，更何況係唔識嘅病人。」

醫生如老友：三個月後包無事

　　醫院的人情味成為支撐強哥走下去的力量之一：「咁多人為我打氣，咁多人唔放棄我，我都無理由去放棄自己！」終於，強哥頑強地捱過了生命的倒數。現時強哥每周仍須到醫院覆診，提及醫生，強哥露出笑容道：「佢哋好似我老朋友咁！之前我擔心腹水嘅問題，佢（醫生）同我講，『腹水難收』嘛，包我三個月之後就無事，靚仔過劉德華喎！」
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