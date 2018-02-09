﻿中聯辦主任王志民訪饒家轉達 習近平等領導人悼念饒宗頤

國學大師饒宗頤周二在港逝世，享年一百零一歲，中聯辦主任王志民當日即到饒宗頤家中慰問悼念後，昨日再度到饒宗頤家中，轉達國家主席習近平、總理李克強等國家領導人對饒宗頤先生的逝世表示悼念，對其家屬表示慰問。分析認為，國家最高領導人對一名在海外生活的學者公開表示悼念，是「超規格」表現。



中聯辦昨晚在其官方網站發佈消息，饒宗頤先生逝世後，國家主席習近平、總理李克強、全國人大委員長張德江、政治局常委汪洋、副總理劉延東、國家副主席李源潮、政治局委員楊潔篪、中央組織部部長陳希、前國家主席胡錦濤、前政治局常委劉雲山、前中紀委書記王岐山等中央領導以不同方式表示悼念，並向其家屬表示慰問。



中聯辦官網發佈悼念消息



昨晚，中聯辦主任王志民專程前往饒宗頤先生家中，轉達了習近平總書記等中央領導同志對饒宗頤先生逝世的悼念及對家屬的慰問。饒宗頤先生家屬衷心感謝習近平總書記等中央領導同志的關懷和慰問。



饒宗頤日前逝世，王志民在副主任楊健陪同下到饒宗頤家中，代表中聯辦向其親屬表達哀悼和懷念之情，望他們節哀珍重。王志民表示，饒宗頤先生畢生學術耕耘不輟，藝術創作不止，文化傳承不斷，是中華優秀傳統文化的弘揚者，「一帶一路」文化傳播的踐行者，是中華文化自信的表率。他的學術造詣、藝術成就和國家情懷受到廣泛稱讚，他是香港的自豪，也是國家的驕傲。饒老的精神長存。



饒宗頤被稱為國學泰斗，二○一五年四月，李克強在中南海紫光閣會見饒宗頤，稱讚饒宗頤近百歲高齡仍心繫國家發展，學術耕耘不輟，藝術創作不斷，是香港特區的驕傲。當時有北京學者認為，這或可視作繼習近平看望儒學大家湯一介後，中國最高領導人力圖推動傳統文化復興所釋放的又一訊號。