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﻿善心女遊客伸援手 揹半癱伯伯逃生

2018-02-09 列印
■魏伯伯表示想找到該名善心女子，好好感謝她。
■消防員將魏伯伯抱下階梯送到慈濟醫院。
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　　天災無情，人間有愛。地震當晚，統帥飯店三樓一下子坍塌至一樓，住五樓的魏姓半癱中醫由年邁的妻子及外傭拖着逃命，一位住在九樓的女遊客看到後，見魏伯伯行動不便，詢問其體重後，不加思索答：「不重，我背你！」

　　女遊客背着五十多公斤的魏伯伯，從歪斜的樓地板小心翼翼地走到當時樓高兩層的五樓窗戶出口，讓消防員接力將魏伯伯抱下階梯送到慈濟醫院。慈濟醫院院長林欣榮指，魏伯伯早前在慈濟醫院接受自體脂肪幹細胞移植，治療腦中風，地震當日須到慈濟醫院覆診，故住在醫院附近的統帥飯店，結果飯店因地震崩塌，幸好有好心人在逃難時仍願意伸出援手。魏伯伯表示，仍未得知善心女的身份，只願能找到這位人間菩薩，好好感謝她。

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