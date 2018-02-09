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﻿過半家長與子女 因電腦爭執

2018-02-09 列印
■專家建議家長應以身作則，多與子女互動。
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　　學童沉迷上網現象日趨嚴重！衞生署去年訪問一千八百多名中小學生及家長，一成三及三成四的受訪中小學生每天平均花三小時或以上上網，較一四年同類調查飆升三倍及約一成，大部份學童更會因此與父母爭執，甚至影響學業成績。衛生署社會醫學顧問醫生鍾偉雄表示，調查顯示電子產品對學生的不良影響值得關注，相信與手機普及化，以及學生使用電子產品的年紀愈來愈小有關，建議家長應以身作則，並多與子女互動，避免子女過度沉迷。

　　此外，世衞正計劃將「遊戲障礙」，即出現對遊戲失去控制力及沉溺，並持續至少十二個月的情況納入為疾病。鍾偉雄指衞生署會密切留意修訂進展，預料將需時數年本港才可將「遊戲障礙」定為疾病。

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