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﻿美股中段急挫422點

2018-02-09 列印
　　美國周四股市中段急挫，杜指報二四四七○點，跌四百二十二點；納指則報六九三五點，跌一百一十六點。滙控美國預託證券價格見八十點八五港元，升零點三五港元；騰訊美國預託證券價格則見四百一十點一七港元，跌十點○三港元。紐約期金報每盎司一千三百一十八點三美元，升三點七美元；紐約期油則報每桶六十一點一四美元，跌零點六五美元。美國十年期國庫債孳息昨日再次攀上二點八七厘的四年高位。美國上周新申領失業救濟人數按周減少九千人，至二十二點一萬人。四周平均失業救濟申領人數亦降至四十五年新低的二十二點四五萬人。
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