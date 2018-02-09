﻿錦豐苑「嘭嘭」響 滿地BB彈 ﻿氣槍狂徒途人汽車當活靶﻿

馬鞍山出現氣槍狂徒，一名男子駕車載同妻子路經錦豐苑對開，汽車被狂徒流動活靶射中，一名女途人亦疑中槍。警員接報到場，女途人已離去，警員現場檢獲多粒BB彈及發現附近一塊供駕駛人士使用魚眼鏡疑被BB彈射毀，案件警方列刑毀處理及追緝氣槍狂徒。



被氣槍擊中座駕的二十五歲姓張事主稱，昨凌晨零時許，他駕駛私家車載着妻子外出，當駛至錦豐苑錦薇閣對開時，突聞車頂傳來被物件擊中的「嘭、嘭、嘭」聲響，跟着發現有BB彈由車頂滾落車頭擋風玻璃。



其後路邊一對男女路經時，他聽到女途人呼痛大叫一聲，相信女途人及其私家車同樣被狂徒當活靶射中，認為出現氣槍狂徒事態嚴重報警。警方到場時，被氣槍射中女途人與男友人已離去。警員現場發現張私家車的車頂有刮花痕迹，地上檢獲多粒白色BB彈，疑與案有關。同時發現屋邨一個供駕駛人士使用的魚眼鏡，有多處疑被BB彈射中損毀的爆裂痕迹，一度在附近搜捕氣槍狂徒，但無發現，檢走BB彈證物帶署調查，案件列刑毀處理。昨午警察機動部隊人員重返錦豐苑蒐證，並進入錦薇閣及錦荷閣向住客進行問卷調查。



案發位置為出入馬鐵必經之路，居民胡小姐謂感擔心成為槍靶，會在簷篷底步行藉以掩護。一名姓張男童則稱，數月前在公園玩耍時，曾被玩氣槍的小童射中左眼，對方母親道歉後，因是意外故原諒他。



有區議員助理稱，未有接獲遭氣槍射擊事件投訴，只曾收到有小朋友在公園玩氣槍的投訴，其中一宗更有人被射傷，相信只是單一事件。惟今次的氣槍能將鏡片射裂，相信曾被改裝，其能量應該高於法例規定的兩焦耳，故認為事件比較嚴重；加上有居民反映感到擔心，稍後會與警民關係組商討跟進。



