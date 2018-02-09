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﻿立會通過禁向未成年人賣酒

2018-02-09 列印
　　立法會昨日三讀通過《2017年應課稅品（修訂）條例草案》，禁止所有便利店、超級市場和網上商店等向未成年人士賣酒，自動販賣機亦同樣禁止，預料六個月後生效，違者會被罰款五萬元。

　　新例亦訂明，售賣及供應酒類的地方，須在當眼處以指定大小展示相關告示，否則會被罰款二萬五千元。

　　另政府提出修訂，容許衞生署督察可在合理懷疑下，以搜查令到私人住宅蒐證，但多名議員批評有關修訂擾民，其中民建聯周浩鼎認為，每次都將蒐證權力延伸至私人住宅，日後處理其他輕微罪行亦可能有同樣做法。有關修訂最終以十二票贊成，二十九票反對被否決。

　　食物及衞生局局長陳肇始在會後說，修訂被否決令法例不完善，或影響日後執法，而衞生署轄下會成立「控酒辦」，設立執法隊伍巡視及監察個別選定的零售點。

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