﻿平台「YeeChoo」精明消費 共享衣櫃 靚衫無窮

愛美是女生的天性，每天換上各式各樣的華衣麗服，是女士們的夢想，但礙於現實，難以成真。為了讓每位女生天天都「靚得起」，張扶陽（Abby）四年前與友人開設衣櫥分享平台「YeeChoo」，讓用戶以較低價錢租借各款名貴衣飾禮服，解決女生們「擁用無限衣物」的欲望，共享原則減少不必要的消費。記者：石嘉盈 攝影：黃賢創



「每個女人總覺得自己衣櫃少咗件衫」，作為一個愛美女生，Abby也不例外。以往從事金融行業她，不時出入各種社交場合或宴會，發現華麗衣裙的重穿機會不多，「大部份只穿過一、兩次後就不會再穿」。她笑言，女生總希望穿得漂漂亮亮赴會，加上現時社交媒體風行，令人的換裝意欲急增，不自覺購入大量衣物，不但造成浪費，儲存收納亦成疑問。女士的欲望，讓她構思到「資源共享」的理念，於四年前着手與夥伴創立YeeChoo平台，開放衣櫥共享，解決時下女生的共同煩惱。



「網購」挑選衣服



YeeChoo結合線上線下營運，客戶能透過「網購」形式於網站上挑選衣服，再揀選尺碼、使用期限等選項後租借。Abby透露，現時平台有多達二千件衣服，由小禮服、晚裝，以至各式各樣的配飾、手袋，應用盡有；當中不乏大品牌，租借價低至零售價的二十分之一，為不少準備參加婚禮、謝師宴等隆重場合的女生提供購物之外的選擇，環保又省錢。



網絡紅人張厚耀（Miss Sue Chang）亦是YeeChoo的客戶之一，她形容潮流變化大，加上工作需要，常需需要大量新款衣物更替，致家中衣櫃長期「爆滿」。自兩年前初嘗接觸衣櫥共享平台之後，終發掘出另一種「着靚衫」新方式。她笑言：「應該所有女仔都會遇過，明明自己個衣櫃好多衫，都硬係搵唔到自己想着嘅個件」，甚至買完帶回家後才發現「都唔係好鍾意啫」而後悔；反而租衫便能解決有關問題，環保之餘，更省下「閒閒地幾千至一萬」的名牌置裝費，「幫手慳唔少錢！」



平台至今已累積超過一萬人使用，三月更會推出全新的手機應用程式，以及月費「任租」計劃。Abby表示，屆時衣物會增至五千件，並將以日常衣物為主，未來更計劃進軍至台灣、澳門、內地和印尼等周邊市場，冀以科技解決環保議題，並讓每一位普通女性都能「靚得起」。