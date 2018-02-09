﻿控﻿滙豐信託違反責任﻿ ﻿羅老太申改陳述書被拒﻿

鷹君集團創辦人羅鷹石的遺孀、集團非執行董事羅杜莉君（見圖），指在一九八四年四月與滙豐國際信託有限公司簽訂了一份信託契約，委託滙豐信託為受託人。羅杜莉君其後入稟法院要求禁止及除去被告作為受託人身份，以及頒令被告交代帳目及賠償損失。案件昨在高院聆訊，羅老太一方要求修訂申索陳述書，惟法官指修訂內容屬入稟後的事，故不批准申請；至於要求將責任及賠償分案處理申請則獲批准。



代表羅老太的資深大律師余若海在庭上透露，羅老太希望加入兩封於一六年十二月入稟後的信件，以證明滙豐信託違反責任，其中一封致函予滙豐信託的信件提到，羅老太於同年四月曾指示滙豐信託購買鷹君的股票，惟現已錯失入市良機，又向滙豐信託表示，家族信託基金須維持單一大股東身份，要求對方確保此責任。



另外羅老太亦曾於一七年七月致函滙豐信託，表示其意願是將羅嘉瑞及羅鷹瑞從家族信託受益人中剔除，除了其指示外，不應有其他方式處理。信件又提到，當年成立信託基金，對方承諾會遵循羅鷹石及羅老太的意願，對滙豐未遵守指示感到失望。余大狀指，即使羅老太已叮囑對方跟隨其指示，惟對方最終也沒有跟從。



到庭旁聽的羅家第六子羅啟瑞，就羅老太中國工商銀行的個人銀行戶口不能動用一事，回應指事件至今仍未解決是「匪夷所思」，又謂：「人性可以去到咁，佩服佩服！」他表示願意資助母親生活開支，更笑言：「養佢一百世都願。」



接近消息人士透露，三子羅嘉瑞及長女羅慧端近日均沒有收過羅老太的直接授權處理其個人或私人公司戶口，但卻收到羅啟瑞私人電郵發出執行若干沒有羅老太直接授權的個人指示，要求處理羅老太相關的銀行戶口，又指二人絕不能在沒有羅老太的直接指示或直接授權下，執行羅啟瑞的指示。



