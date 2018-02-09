  • 2018年2月9日 星期五
  • 16º
  • 69%
熱門： 謝安琪流感平安谷旅行青蛙飛行里數

日報新聞 > 港聞

﻿墟市明火煮食 98%受訪者指無危險

2018-02-09 列印
Previous Next

　　撐基層墟市聯盟聯同多個團體昨公佈「深水埗大笪地乾貨及熟食綜合墟市」調查，在受訪的一百八十六人中，九成八受訪者認為現場用明火煮食不會造成危險，而有九成六認為，如食物經明火處理煮熟，不會造成危險及衞生風險。

　　調查又發現，八成六受訪者較喜歡逛具備乾貨及熟食的綜合墟市。聯盟指，由於食環署對熟食墟的要求與其他部門有別，如消防處規格有更高要求，舉辦墟市的團體往往在活動前幾天才得知須改位置圖或裝置，建議食環署應負責與其他部門聯絡，統一申請規格。

　　此外，聯盟在深水埗區議會支持下，將於年三十晚及大年初一在深水埗通州街一帶舉辦新春熟食墟，共設三十八個小食檔，提供過百款街頭小食，如臘味飯、順德家鄉魚餅及土耳其咖啡等。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd