﻿﻿童年說錯一句﻿﻿﻿﻿童年說錯一句﻿﻿ 姊妹失散60載﻿

歲月留憾，麗琴婆婆兒孫滿堂，內心仍像缺了最關鍵的一塊拼圖，那是與她失散了一甲子的妹妹吳桂妹。如可時光倒流，她會返回八歲那年，堅決制止父親把只有六個月大的胞妹拱手送人，但她當年不假思索地附和說好，抱憾至今。人海茫茫，麗琴婆婆從沒忘記親妹，一直追尋下落，只願九旬母親在有生之年，能與天各一方的失散女兒重逢，她亦能跟妹妹親口說聲：「桂妹，對不起，我很想念妳！」歲月留憾，麗琴婆婆兒孫滿堂，內心仍像缺了最關鍵的一塊拼圖，那是與她失散了一甲子的妹妹吳桂妹。如可時光倒流，她會返回八歲那年，堅決制止父親把只有六個月大的胞妹拱手送人，但她當年不假思索地附和說好，抱憾至今。人海茫茫，麗琴婆婆從沒忘記親妹，一直追尋下落，只願九旬母親在有生之年，能與天各一方的失散女兒重逢，她亦能跟妹妹親口說聲：「桂妹，對不起，我很想念妳！」



上世紀五十年代，香港經歷二次大戰炮火洗禮，百廢待興。現年六十九歲的吳麗琴婆婆，小時候生活貧困，她與兩名弟弟隨父母在西營盤第一街一家前舖後居的米舖，以六元月租一張牀位。父親吳仁傑當人力車伕，望天打卦，每月收入不足十元，生活捉襟見肘，常與妻子陳七為錢銀起紛爭。



一九五七年八月九日，吳母誕下四妹取名吳桂妹，麗琴笑說：「我們都叫她的乳名『乖女』，因桂妹潮州語讀音與乖女相似。」但「乖女」再乖巧，在傳統潮州人家庭仍被視為負擔，雙親爭吵無日無之，有一天，重男輕女的母親盛怒抱走兩名弟弟回娘家。



答允父親送走妹妹



母親離家出走後，只有八歲的麗琴身兼母職照顧桂妹，每當妹妹晚上飢餓哭鬧不停，惹來房客投訴，她只好揹着妹妹流浪，到大排檔拾麵包皮果腹，等候爸爸回家。有一天，麗琴揹着妹妹，跟爸爸到西環正味茶樓吃每天唯一的一餐時，爸爸見麗琴瘦骨嶙峋，問道：「連妳也沒有飽飯吃，不如將妹妹送給別人，好嗎？」麗琴毫不考慮便稚氣說好，沒料在紙紮舖打工的「馬姐」從旁偷聽到，便抱走桂妹。



數天後，母親回來驚悉桂妹被送走，「媽媽當時哭着不停打我，責罵我為何不阻止爸爸。」麗琴難忘一家人趕到紙紮舖討回桂妹，惟老闆娘譏諷他們根本無條件給桂妹吃飽穿暖、供書教學，然後送上一封六十元利是。媽媽無言以對，惟有低頭妥協，忍痛送走女兒。



「一切因我而起！」麗琴早年隨家人在美國定居，過着幸福愜意的三代同堂生活，始終放不下埋藏心坎的那分愧疚，故她不時回港打探妹妺消息，無奈年代久遠，許多事情印象模糊。她早前取得桂妹的出生登記紀錄，又尋求紅十字會協助，在社交網貼出尋人啟事，希望有助尋人。



縱使機會渺茫，麗琴深信奇蹟，日前她喜獲消息，指當年收養桂妹的紙紮舖叫「廣祥」，位於皇后大道西，老闆娘人稱「三嫂」，惟該店已於多年前結業，現址面目全非，線索有限。



兩姊妹若有天重逢，麗琴希望第一時間問道：「生活過得好嗎？若好，我便沒那麼內疚；若不好，我會由衷道歉，然後好好補償她。」上世紀五十年代，香港經歷二次大戰炮火洗禮，百廢待興。現年六十九歲的吳麗琴婆婆，小時候生活貧困，她與兩名弟弟隨父母在西營盤第一街一家前舖後居的米舖，以六元月租一張牀位。父親吳仁傑當人力車伕，望天打卦，每月收入不足十元，生活捉襟見肘，常與妻子陳七為錢銀起紛爭。



一九五七年八月九日，吳母誕下四妹取名吳桂妹，麗琴笑說：「我們都叫她的乳名『乖女』，因桂妹潮州語讀音與乖女相似。」但「乖女」再乖巧，在傳統潮州人家庭仍被視為負擔，雙親爭吵無日無之，有一天，重男輕女的母親盛怒抱走兩名弟弟回娘家。



答允父親送走妹妹



母親離家出走後，只有八歲的麗琴身兼母職照顧桂妹，每當妹妹晚上飢餓哭鬧不停，惹來房客投訴，她只好揹着妹妹流浪，到大排檔拾麵包皮果腹，等候爸爸回家。有一天，麗琴揹着妹妹，跟爸爸到西環正味茶樓吃每天唯一的一餐時，爸爸見麗琴瘦骨嶙峋，問道：「連妳也沒有飽飯吃，不如將妹妹送給別人，好嗎？」麗琴毫不考慮便稚氣說好，沒料在紙紮舖打工的「馬姐」從旁偷聽到，便抱走桂妹。



數天後，母親回來驚悉桂妹被送走，「媽媽當時哭着不停打我，責罵我為何不阻止爸爸。」麗琴難忘一家人趕到紙紮舖討回桂妹，惟老闆娘譏諷他們根本無條件給桂妹吃飽穿暖、供書教學，然後送上一封六十元利是。媽媽無言以對，惟有低頭妥協，忍痛送走女兒。



「一切因我而起！」麗琴早年隨家人在美國定居，過着幸福愜意的三代同堂生活，始終放不下埋藏心坎的那份愧疚，故她不時回港打探妹妺消息，無奈年代久遠，許多事情印象模糊。她早前取得桂妹的出生登記紀錄，又尋求紅十字會協助，在社交網貼出尋人啟事，希望有助尋人。



縱使機會渺茫，麗琴深信奇蹟，日前她喜獲消息，指當年收養桂妹的紙紮舖叫「廣祥」，位於皇后大道西，老闆娘人稱「三嫂」，惟該店已於多年前結業，現址面目全非，線索有限。



兩姊妹若有天重逢，麗琴希望第一時間問道：「生活過得好嗎？若好，我便沒那麼內疚；若不好，我會由衷道歉，然後好好補償她。」



