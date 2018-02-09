﻿﻿中風婦長臥牀敗血病亡﻿ 兒子﻿控護老院索償﻿

近年護老院接連被揭發照顧失當事件，引起社會關注。法庭早前亦處理一宗相隔九年的個案，中風癱瘓兼患糖尿病的中年婦人，於○九年入住黃大仙的春暉護老院，五天後身體多處長出壓瘡，其後因受細菌感染出現敗血病，一個多月後離世。家屬控告春暉未有為長期臥牀的死者定時翻動身體，要求賠償。法庭日前頒下判詞，裁定護老院疏忽照顧，需向家屬賠償五十三萬元及利息兼支付訟費。死者的兒子接受本報專訪，直斥當時護老院即使接獲投訴，卻「講一套、做一套」，認為「護老院入得去嘅長者都需要照顧，照顧方面一定要做足」。



記者 陳詠詩



三十二歲黃英虬指，當時母親入住春暉護老院前「絕對好精神」，醫院亦認為其狀況無礙才批准她出院。入住前，院舍老闆表示「人手好足」，早晚都會有職員照顧其母，惟入住後卻態度變差，他批評：「佢又話包氣墊牀，入到去乜都冇，要我哋自己買。」當時黃每日都到護老院探望母親，他謂：「去咁多次，係見過佢同我媽咪轉過一、兩次身。阿爸十一月中見過阿媽全身都比啲綿被焗到出晒汗，又無人理。十一月頭嗰時，我阿媽成身都係蟻。」



負責人：依足社署守則



母親逝世後，院方否認責任，黃憶述當時護老院回應：「你媽媽係俾醫院整死，去投訴醫院，唔關我哋事。」他又指院舍一直未有向他們提及任何有關母親的報告，直至入伊利沙伯醫院前、約十一月中，他才得知母親長有壓瘡。對於事件，黃坦言：「長者年輕時造福社會，到老唔應該有咁嘅待遇。」



春暉護老院現任負責人陳先生指，有留意今次案件裁決，惟他們已接管院舍多年，經營形式及營辦者較從前大為不同，故不欲多作評論，但相較過往模式，他們亦有改善護理服務。至於被問到如何確保現時安老的服務質素時，陳表示：「我哋會依足社署嘅院舍服務守則去做，會更加多留意長期臥牀嘅院友，去觀察佢哋啲皮膚狀況。」他續稱職員會為臥牀的長者兩個小時轉身一次，以及多觀察院友使用約束物品或藥物時的情況。



曾為死者家屬提供協助的區議員黃逸旭指今次事件屬「悲劇」，涉案護老院的做法不負責任，希望社會福利署可藉此鞭策並作參考。他指，現時政府對安老院監管不足，處理安老問題時仍停留在討論階段且「唔夠力度」，建議政府可增加土地以興建院舍，以及設立評分制度，再向評分較高的安老院提供津貼或租金資助，以提升院舍妥善經營的誘因，而質素較差的院舍則可自行淘汰。



社署回覆本報查詢，不會就個別事件作出評論。至於發牌予護老院時，署方會考慮牌照申請者有否因另一院舍嚴重違規或記錄欠佳，而曾出現被撤銷牌照或不獲續牌等的情況。發言人稱正逐步推行措施，以加強對安老院的監管及提升其服務質素，如發現院舍違規，署方會依其性質及嚴重程度，向院舍發出書面勸喻、警告或糾正指示，並會加強巡查及監察有關院舍，若院舍持續欠缺改善，會考慮根據相關條例提出檢控。過去三年，共有三十八宗個案獲成功檢控而被定罪。



