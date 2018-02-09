﻿﻿旅蛙手遊紅遍中港台﻿ ﻿小本程式引發大商機﻿

日本手機遊戲「旅行青蛙」最近紅遍中港台，不少年輕人均成為「蛙奴」，有商家更推出周邊商品爭飲「頭啖湯」；有代購公司急推相關的鎖匙扣和公仔擺設，售價數十元，主攻不甘只等青蛙回家的「父母」市場，預計熱潮可帶來數萬元收入。遊戲業界指，低成本製作、靠靚橋主打小眾市場的遊戲，是近年小型遊戲設計商的生存之道。



Okashi Store負責人賴小姐一周前開始在facebook、Ig售賣從台灣入貨的旅行青蛙鑰匙扣和擺設公仔，售價分別為六十元和九十元，至今吸引三、四十人查詢落訂，「可能有些蛙媽蛙爸不習慣青蛙會隨時走，所以我試賣實體公仔，宣傳時說『不如留個仔在身邊陪你去旅行啦』。」



她坦言，臨近新年，廠商未有空趕工出貨，故仍未有商品批發出售，但已經成功吸引香港人注視，估計將來有實物給港人看，生意還會增加。她預計是次青蛙熱潮可以持續半年，每個月均能為她帶來約四千元收入。



經營網店「firstnfs」的陳先生過去以出售化妝品為主，近日卻推出三款旅行青蛙相關產品，包括鎖匙扣、公仔及攬枕。



產品推出不過兩天，已賣出十多件，反應理想，其中更有來自英國及加拿大的買家。不過他估計熱潮最快會在農曆新年完結，「所以要盡快賣，盡快食住條水。」



實體店推相關商品



藝術與手工藝品店森林動物園則推出以旅行青蛙為設計圖案，專攻親子市場的小木櫈製作工作坊。負責人林以文直指，「好多女仔玩，商機都幾大。」她認為遊戲熱潮還能持續一兩個月，故計劃新年時會推出旅行青蛙風車，吸引更多生意，「教班收費一百六十八元，寓意新年『一路發』。」



旅行青蛙紅透本港，連政府亦改圖借勢宣傳。例如水務署用來推廣珍惜水源的「滴惜仔」，在facebook內化身青蛙裝束，先在遊戲的屋內看着水源，提示市民出門記得關好水龍頭，又與「大嘥鬼」一起野餐，並說「為了去更遠嘅地方旅行，我同阿鬼大嘥鬼Big Waster幾時都自備水樽，環保又惜水。」



港府部門fb響應熱潮



有指旅行青蛙的成本不過數十萬港元。香港數碼娛樂協會主席彭子傑坦言，隨着手機硬件功能提高，大型遊戲設計商開發的傳統角色扮演及策略遊戲，均以巨額投資搶攻市場，中小型遊戲設計商難以競爭，於是將目光轉向小眾市場，旅行青蛙便是少數的成功例子。



彭子傑續說，旅行青蛙將目光投向女性玩家，而女性市場正是手遊界的新興市場，大公司暫未投放巨額資金競爭，為中小型遊戲設計商帶來發揮空間。



