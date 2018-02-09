﻿﻿綠色年宵推廣環保﻿ ﻿升級再造遮袋受捧﻿

農曆新年將至，各區大型年宵市場明天起陸續開放，今年有攤檔破天荒以環保作為主題。環保運動委員會早前聯同思網絡及聖雅各福群會舉辦首屆「綠色年宵青年創業計劃」，支援年輕人於年宵開創環保生意。有人因應即棄雨傘袋氾濫，巧妙利用舊雨傘、舊毛布等物料「升級再造」成環保遮袋；亦有人以蜜蠟、棉布等設計多用途裝物袋，取代保鮮紙、透明膠袋等即棄物，推動「減塑」概念。記者 石嘉盈



每逢下雨天，不少大型商場外的垃圾桶總會被即棄遮袋「塞爆」，布藝設計師郭麗玲（Melody）便從中得到設計靈感，她早前與聖雅各福群會賽馬會升級再造中心合作，利用回收的破舊雨傘、酒店舊毛巾等物料，經「拆骨」、車縫等工序後，升級再造成外表跣水、內裏吸水的「Cap水雨遮袋」。她說，由於回收得來的每把傘圖案不同，加上能用的布料有限，故每個成品的造型均獨一無二，別具特色，希望藉此吸引大眾自攜遮袋。



舊傘毛巾製環保遮袋



她透露目前產品不但於社交專頁上有「過百Like」，更陸續收到不少查詢或留貨訊息，反應遠較預期佳，暫時預留約一百五十個作年宵販售之用。她笑言：「爛遮供應源源不絕」，加上近期愈來愈多人意識到相關問題，故希望繼續生產，減低環境負擔。



近日興起「減塑」、「走塑」的環保概念。「收皮saupei」負責人Kimi便想到善用蜜蠟防水、抗菌及帶黏力等的天然特質，將其加入純棉布中，化身成「萬能」蜜蠟布，不但能充當保鮮紙，更可摺成袋或盒放置三文治、瓜果，甚至變成水杯等，清洗後更可重複使用長達半年。她坦言，現時「世界上嘅膠已經變成一個解決唔到嘅環境災難」，冀透過產品「減塑」，緩和「膠患」。



萬用「裹布」取代膠袋



另一設計師簡美鳳（Emmi）則與兩名好友，以尼龍、夾棉及拉毛布等物料，配以魔術貼，設計出能隨意貼合的「䙨布」，取代過往慣用的透明膠袋，包起各種水果、便當或冷凍食品等，避免水氣或滲漏物沾污手袋背包；更附有手挽帶，方便攜帶。她寄望藉產品鼓勵大家「做多少少」，為環保出多一分力。



統籌今次「綠色年宵青年創業計劃」的負責人思網絡總監鄭敏華指，有鑑於每年年宵市場狂歡過後，總會遺下數以百公噸垃圾，極不環保，故環運會今年首辦「綠色年宵」，冀透過有意於年宵創業的年輕人灌輸環保概念，鼓勵他們設計出各項綠色產品，為其他攤檔帶起示範作用，從而推廣環保教育。她形容反應比預期好，「一個周末出咗三個post（帖文）已經被留咗六十幾件貨」，深信這個「萬紅之中一點綠」的年宵攤檔會有一定市場，甚至可帶動社會風氣。



