﻿﻿上車客加息照入市﻿ ﻿細單位造價頻破頂﻿

樓市勢頭勁，近期指標屋苑呎價輪流破頂，《東周刊》追擊過去一年價格升勢最強的十大屋苑，幅度介乎一成二至高達兩成三不等。當中部份位置稍遜、單位面積較大的屋苑，過往升幅跑輸大市，現時大追落後。市場上有價有市的則是細單位，基於居住需求龐大，上車客手上首期有限，令大量需求投向細單位。



屯門兆康苑屬新界西上車熱點，集中四百八十七呎以下細單位。美聯高級營業經理陸家民指，屋苑上月錄得二手成交約十宗，平均成交呎價約九千八百元，當中不乏上車客人入市個案，其中D座高層五號室，實用面積四百七十六方呎，以四百八十八萬元成交，呎價為九千四百一十二元。



第一城低層貴過天台戶



他透露，兆康苑按年升幅達兩成三，箇中原因為造價比同類細價屋苑低，加上近年區內新盤供應不多，經濟能力有限的市民湧向置業，令屋苑造價一路飆升。



沙田第一城近期屢錄破頂成交，當中更出現一個低層單位呎價貴過頂層連天台戶，實用面積二百八十四方呎，以五百一十六萬八千元成交，實用呎價一萬八千一百九十七元，創屋苑歷史新高。區內代理指，第一城五百萬以下放盤已開始進入「最後衝刺」階段，僅餘不足廿個，由於盤源愈搶愈貴，相信上述破頂成交會陸續出現。



中原高級分區營業經理黃達雄稱：「好多人話難上車，其實十多年前大埔中心入場約一百多萬，大家同樣嫌貴，直至金融海嘯後，美國實施量化寬鬆政策，香港樓價不停飆升，愈升愈有，就算美國加息，個市都跌唔到，愈遲買愈難上車。」



有代理指：「不少人嫌樓價貴一直租樓住，惟見樓價升不停，決定買樓，年輕人上車原則簡單，就是『遠啲，細啲，自己慳啲使』，因此，除了大圍金獅花園該類型單位主導的屋苑受追捧外，現時公屋及居屋亦有價有市。」



中大經濟學系副教授莊太量指出，細價樓回報較高，吸引投資者購入收租。香港屬開放式經濟模式，除了本地購買力外，亦吸引中國及環球資金，市場資金氾濫，造就樓市暢旺。



