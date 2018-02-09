﻿店員推銷：勁過正貨 A貨成藥充斥港藥房

喇叭牌正露丸竟變爵士牌？類似有影射之嫌的A貨藥品湧現全港，部份更較正印賣貴一倍，但藥劑師及中醫師拆解成份時，發現部份疑似A貨採用廉價藥材，有些更是無料到的假藥，因產品沒添加具藥用價值的材料，故毋須申請衛生署中成藥註冊便能賣通街。



《東周刊》記者往北角、元朗、荃灣及上水一帶藥房巡視，發現大批A貨藥的蹤跡，部份疑似A貨更明目張膽與正貨擺在一起，因包裝、用色、商標設計均有八成相似，乍看以為是同一產品。有藥房職員更宣稱，這些藥比正貨更強力和有效，故部份售價貴一倍。



部份貴正貨一倍



常被影射的成藥、具驅風袪濕解痛之效的公牛牌風痛靈，近年深受內地遊客歡迎，惟多間藥房均有出售貌似的驅風藥，售價更較公牛牌便宜一半。公牛牌公司總經理劉楚甫無奈指，有關問題存在已久，假貨商人因有利可圖，生產愈來愈多A貨，結果有市民誤食假藥，竟向正貨商投訴。



劉先生忍無可忍，派員到出事藥房搜集證據，向海關提供假藥及藥房資料。上周，他受海關邀請協助採取執法行動，搗破一個儲存及分銷懷疑冒牌中成藥集團，起獲價值五十萬元的侵權產品。



劉表示，舉報疑似影射藥物的程序繁複，不是打個電話就能了事，商標持有人須在海關採取執法行動時，在場向海關確認有關藥物屬侵權產品，海關才「拉人封艇」。他又解釋，據《中成藥註冊條例》，當一款產品的所有成份都是中藥時，就必須註冊為中成藥；但只要添加一種非中藥成份，就算是保健產品亦毋須註冊，令A貨成功走法律罅，毋須註冊便能出售。



劉先生認為，只要衛生署盡快修例，要求只要產品有逾半成份是中藥都必須註冊，而且當成藥名稱與已註冊中成藥名稱相近，都不得註冊，已能堵塞漏洞。



涉違《商品說明條例》



執業大律師陸偉雄表示，不少疑似假藥或影射產品都屬於「踩界」，在商標圖案及產品名稱等關鍵位，做點手腳與正貨有差異，就能走法律罅，「（品牌名稱）一唔同就打得甩」。他認同版權條例有漏洞，正貨的持有人若要加強保障，可為品牌的包裝色調申請專利，防止影射，但成本不菲。



但他認為，如果藥房職員向市民訛稱，A貨是正貨的加強版，甚至是正貨的海外貨水貨，則有機會觸犯《商品說明條例》。



有藥房人士透露，有影射之嫌的A貨藥品，來貨價較正貨低一大截，利潤高三成以上，所以不少藥房都以各種理由，游說顧客買A貨，牟取更高毛利。



