﻿﻿工業家轉型古董藏家﻿ ﻿「煉金」全靠三招秘技﻿

當人人夢想一夜致富之際，鐘錶工業家李秀恒已悄悄從古董中挖出個大金礦，最彪炳戰績莫過於十年前首次出擊，花近二百萬在拍賣行投得一個清朝乾隆年代的天球瓶，持貨至今升值至一億元，「你買兩件兩萬蚊名牌衫，轉頭換季劈價到兩千蚊都無人吼，買古董就唔同啦，每年都升值！」



李秀恒數口好，完全是環境「迫」出來的。他接受《東周刊》訪問指，童年「窮到燶」，中學畢業後加入日資鐘錶集團由低做起，八十年代自立門戶，並搭上內地改革開放的「順風車」淘到第一桶金。早年沙士期間，他狂掃工廈，之後受惠活化工廈政策，變身百億「工廈大王」。



內地改革開放淘第一桶金



近年，他轉型做古董收藏家，憑三大收藏秘技，包括專吼罕有瑰寶、講價慢慢來，以及事前做足功課，辨別歷史價值及真、贗品，將手上原本值逾二十億元珍藏「點古成金」，「四百幾件珍藏估計O依家值四、五十億元。」



走進李秀恒的辦公室，復古的文物擺設透出濃濃的書卷味，古董表、明清家具、瓷器等隨處可見，儼如置身小型的私人博物館。「呢張係乾隆皇坐過嘅寶座，買咗五、六年，買時約三千萬港元，O依家隨時升值至過億！」李秀恆坐在龍椅上，霸氣盡在不言中。



提防贗品 鑽研史書



若要計得意之作，他說是首次在佳士得以一百九十萬拍得清朝乾隆年代的天球瓶，他承認當年出手頗重錘，「當年（十年前）用兩百萬可以買到一層樓。」樓價與花瓶，換了是眼光短淺的人，一定揀買樓，「呢個天球瓶O依家升值到逾億元，有人出價我都唔賣！」李秀恒不禁露出勝利笑容。



商家出身的他，為防贗品他惡補中史多年，文化修養日積月累。他透露，「假嘢」防不勝防，「經常有人上門，聲稱手上有件家傳之寶叫我買，我睇就知係假嘢。」他一雙法眼不是一朝一夕煉成，靠的是日夜鑽研如電話簿般厚的拍賣書。



李秀恒已習慣在平平無奇中尋寶，將工廈點「廈」成金，別人眼中的古董，更是他另類致富路，靠的除了是一雙獨到的慧眼，還要事前做足研究功課，洞悉先機。



