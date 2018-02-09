﻿﻿澳門新春最爆遊點﻿ ﻿「恐龍出逃」叫餐飽﻿

澳門作為世界級旅遊城市，每逢大時大節都會吸引大量遊客到訪，其中位於路氹的娛樂度假綜合項目「新濠影匯」正舉辦大型恐龍互動展。此外，今年澳門新春還有不少適合一家大小的好去處，如室外飄雪嘉年華、花車巡遊匯演等。



《東周刊》上周六到訪位於路氹的新濠影匯，參觀場內新設的大型恐龍活動展「賞金尋龍」。今次活動展出二十四隻以實物比例一比一製造的恐龍，整個展覽最吸睛的地方是多個互動遊戲，其中在時代廣場的「恐龍出逃」展區，透過綠布幕製造「史前世界」，玩家坐上直升機後被恐龍追嚇，不少人在「逃命」過程之中，因為玩得太投入，不禁大叫起來。大會亦會將整個過程拍成短片，即時發送給玩家。



恐龍互動展暫定四月十五號完結，新濠影匯項目總裁David Sisk說：「新濠影匯致力為澳門呈獻大型娛樂項目，今次透過AR及VR技術打造這個大型恐龍互動展，將為旅客帶來與眾不同的旅遊體驗，同時亦讓大家有機會重返史前時代，再次認識遠古時代的生物。」



旅遊塔室外飄雪



澳門亦會在今日至下月四日在旅遊塔戶外廣場舉辦澳門首個室外飄雪嘉年華，並將美食推廣與飄雪活動合併舉行，希望以創新模式吸引本地市民及遊客入場消費。主辦機構澳門國際嘉年華協會表示，大會將場地劃分為不同區域，主打區域「飄雪世界」，設有兩條四米高的冰雪滑梯，玩家不但可感受落雪氣氛，更可大玩雪球遊戲，並在「福來美食坊」享用美食。



澳門旅遊局亦將主辦年度花車巡遊，今年活動將於年初三及年初九舉行，共有十五部花車，及來自八個國家及地區的九支外隊，加上二十五支本地團隊，合共過千人參與表演，表演人數較去年大增六成。年初三晚除了花車及各表演團隊，大會還會安排多夠港澳歌手現場演出，加上晚上九時四十五分開始的煙花表演，相信會將現場氣氛推至高峰。



