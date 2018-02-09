﻿現代主義建築大師 M+研討會 探索貝老成就

美籍華裔建築師貝聿銘獲頒有建築界諾貝爾獎之稱的「普利茲克獎」，在建築界地位崇高，被尊稱為「現代主義建築大師」。可是，學術界中鮮見關於他的完整學術理論研究，有見及此，西九文化區M+於貝氏百歲壽辰之際舉辦研討會，以了解這位建築大師及其作品，填補歷史的空白，更擬於兩年後舉辦首個貝聿銘大型回顧展，讓更多人認識巨匠的傳奇人生。三之三（完）



M+去年分別與哈佛大學設計學院及香港大學建築學院，聯合舉辦「重思貝聿銘︰百年誕辰研討會」，邀請了三十九位來自香港、中國、台灣、美國、澳洲、英國等不同地域的專家，當中包括建築師、結構工程師、建築系教授、歷史學家、藝術史及考古學教授等，更有曾與貝聿銘共事的人，以至他的兒子貝禮中。他們於去年十月及十二月，分別在美國及香港進行了兩天的研討，以形式、空間、社會、文化、地緣政治等角度，探究貝的傑作。



作品欠理論性說明



「貝聿銘是很有名氣的建築師，一直未被廣泛研究及討論，我們對他很感興趣，已經研究了一段時間。」M+設計及建築主策展人陳伯康分享他舉辦研討會的念頭，「一般有名氣的建築師都會在學校中教學、跟學者交談，所以他們的知識和論述可以變得國際化，推動更多研究。但貝只教了兩年書，在一九四八年後，他沒有講課，也沒有成為學術研究的對象。」



台灣國立成功大學建築學系系主任吳光庭亦有同感，「貝聿銘不會幫自己的設計作理論性的說明，很多西方建築師會寫文章、寫書去表現自己設計上獨特的地方，但貝氏不會，他很謙虛，只想把作品做得忠實去展現。」貝聿銘一直相信，他的建築物本身已能說明一切，反映出他背後的想法和理念。



不過，陳伯康就對他的建築和人生充滿好奇心，希望藉研討會，推動更深及更闊的學術討論，同時配合M+策略。「在建築和視覺藝術方面的論述，通常來自西方，我們希望引發一些亞洲觀點的論述，我們有責任去建立香港、華人的視角。」



中國文化影響甚深



兩場研討會各有特色，尤其是在香港的一場，講者探討了貝聿銘源於中國、植根美國、立足全球的身份定位議題，中外學者交流激發火花，令陳伯康感到驚喜。他興奮地分享會後的新發現，「我們常認為，貝氏是美國高度現代主義的建築師，但在上世紀七十年代末，他回到中國，設計香山飯店時突然出現了中國式設計。而這次研討會中，愈來愈多學者留意到他求學時在哈佛的畢業作品，是一個在上海興建現代美術館的構想，可能他的中國風格一直都存在。」



中國文化對貝聿銘影響極深。貝小時候在上海住了幾年，夏天又會到家鄉蘇州探望祖父，貝家擁有自己的園林「獅子林」，因此貝自小已接觸到園林環境及其空間運用，了解到以人為本，以及與自然共處的重要性。貝對中國文化亦甚感興趣，會學習書法，到了美國後又自己研習中國古典著作，包括唐詩、宋詞、元曲、《史記》等，曾跟貝共事的建築師林兵說，「貝強調他是西方建築師，但中國傳統的家庭、人文在他內心已經留下很深烙印。任何建築物，跟建築師的經歷一定有關係，這些東西都是不經意的。」貝沒有刻意去營造所謂的中國特色，但他的作品卻自然流露出他內裏的底蘊。



多位講者都認為研討會的意義重大，吳光庭指出，過往對貝聿銘的討論，主要集中於他怎樣去處理幾何形式和空間，但西九這次的主題涵蓋不同面向，十分完整。而貝禮中亦認為，「父親的作品從未受到學術界的評價，而研討會的講者來自世界各地，顯示了他的影響力去到多遠。」



大型回顧展兩年後舉行



貝聿銘對建築界的豐功偉績，並非單靠一、兩次的研討會就足以說明，陳伯康打算籌備一個貝的展覽，於一九年落成的視覺文化博物館「M+」中舉辦，「大樓中有多個展區，我們希望二○二○年時，在設計與建築展區中的第一個展覽，就是貝聿銘。這是他個人首個大型的回顧展，我們除了會展示有其極具標誌性的建築內容，如香港中銀大廈及巴黎羅浮宮金字塔外，也會介紹他的一生及不同階段的作品，藉此探討他怎樣及為何成為國際建築上的一個重要核心人物。」