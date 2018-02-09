﻿善於聆聽 借交談掌握客戶需要

如同吳光庭所指，貝聿銘是個低調、謙遜的人，大眾對他的工作及生活所知甚少，本報記者在採訪過程中，收集了一個個關於貝氏的小故事，一窺他鮮為人知的一面。



「貝聿銘很有魅力，每次與人交談時，他會令你覺得，你就是那個最重要的人，只有你。」曾為貝聿銘工作了二十三年的建築史學家Janet分享貝的小秘密。貝曾為紐約地產開發商威廉‧齊肯多夫工作多年，跟着齊肯多夫會見客戶，令貝學會如何跟官員以至首長打交道，為他日後跟總統、大公司的合作做好準備。



「他擅於聆聽，又有同理心，所以他會明白難題所在，也明白對方想要甚麼。當他與客戶會面時，不會繪圖，只會憑交談去了解客戶需要，所有計劃都以對話開展。」Janet補充指，在興建華盛頓的國家美術館時，貝聿銘展示模型給混凝土工人看，讓他們知道建築物建成後的模樣，「他說：『我們需要你做到最好，比以前做過的更好』，沒有人會像他一樣跟工人說話，他能令人忠誠，而且發揮到最好。」



曾在五年前跟貝聿銘做訪問的陳伯康就透露，「他很友善、開放，永遠帶着笑容，而且懂得享受生活，當時他兒子希望我們做完訪問才吃飯，但貝聿銘卻堅持先吃飯才做訪問，於是我們在紐約一間他最愛的餐廳吃飯，在美酒佳餚的陪伴下做訪問，那個可能不是最有效率，但卻是最愉快的訪問。」



兒子貝禮中形容貝聿銘是極好的父親，以及他生命中的導師和榜樣，「我在他身上了解到，建築就是生活，我們的設計可以提升人們生活體驗和質素，扮演着很重要的角色。」同為建築師的他，坦言父親是他也成為建築師的原因之一，並指父親叫他這生自豪，「從他很年輕至九十多歲，不同時期中，也一直有獨一無二的出色作品，是很了不起的成就。」被問到最喜歡父親哪件作品時，他卻認為應從整體來看，「父親的設計一直保持多樣化及一定水準，這比單看他任何一件作品，更令人佩服。這很難在其他建築師身上找到，所以我非常引以為傲。」