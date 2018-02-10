﻿花蓮搜救隊鼻酸：對不起 來晚了！ 加籍港夫妻 相擁蒙難

台灣花蓮地震，一對香港夫婦蒙難。花蓮搜救人員在震後連續三天不眠不休，與死神搏鬥，奮力在嚴重傾斜的雲門翠堤大樓拯救被困者，昨天在二樓發現加拿大籍港人夫婦蘇煒禧及蕭敏渝的遺體，二人相擁環抱臥牀上，同遭壓在樑柱及瓦礫之下。搜救人員見狀，一陣鼻酸，難掩悲傷，把兩具遺體送往殯儀館。



地震搜救工作昨天進入搜救生命的黃金七十二小時倒數。搜救人員昨晨在雲門翠堤大樓倒塌二樓二一三室以生命探測儀偵測，於深度約兩米處亮出紅點，顯示該處疑似呼吸的「微小規律動作」生命體，但同時傳出腐臭味。至昨午一時，搜救人員破門進入房間，在房內牀上發現一隻小腿，搜救人員清除土石後，露出一男一女的下半身，男子的兩隻小腿靠近牀舖左邊呈現趴睡狀態，之後再在他身旁發現另一名女子的雙腿，二人同遭樑柱壓住，在清除瓦礫堆後，發現兩人相擁環抱一起，已無生命跡象。



二人伏屍牀上橫樑壓着



桃園消防特種搜救隊組長表示，大樓嚴重傾斜，餘震不斷，隊員半蹲半爬深入到三○一號房，再鑽破地板進入牆面遭擠壓的二一三號房，發現兩名死者被橫樑壓著，相擁一起，估計二人遇地震時都想保護對方。他透露，搜救人員看到兩人後悲歎：「對不起，來晚了！」早前探測儀器一度發出微弱生命跡象，搜救隊不排除屬誤判。



當局證實兩人是震後失蹤的加籍港人夫婦，為六十歲的丈夫蘇煒禧，以及六十歲的妻子蕭敏渝。兩入早前入住雲門翠堤大樓的「漂亮生活旅店」。一名身為安省萬錦市的加拿大華人，日前在臉書發帖：「我有朋友的爸媽（蘇煒禧 Peter So、蕭敏渝 Freda So）去花蓮旅遊，入住漂亮旅館二○八房。我們沒有聯絡到他們。他們是加拿大＋香港人。我已聯絡了花蓮消防。麻煩大家幫忙留意。謝謝！」豈料二人已蒙難。



內地五口家恐不測



另外，大樓二○一號房一家三代五口內地旅客仍未尋獲，搜救人員昨天以生命探測儀偵測，沒找到生命反應，該樓層被擠壓至地底，救援人員難以進入，當局傍晚放棄徒手挖掘，出動小型挖掘機開挖，等於變相公佈了五人的死訊。截至昨晚八時，花蓮地震一共造成十二人死亡，二百七十九人受傷，五人失蹤。



