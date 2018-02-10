  • 2018年2月10日 星期六
  • 18º
  • 76%
熱門： 流感疫苗黎明大掃除花蓮情人節

日報新聞 > 港聞

﻿京漢劇痛扯斷腳肌　爬出廢墟求救妻

2018-02-10 列印
■雲翠大樓已嚴重傾斜，一個五口家庭失蹤。美聯社
Previous Next

　　災難困苦中，人性展現光輝一面！來自北京的宋氏夫妻，入住在地震後倒塌嚴重的雲門翠堤大樓一○三室，地動山搖一刻，夫婦二人走避不及，宋先生左腳踝遭石屎牆壓住，太太全身被太石屎塊空隙之間。宋先生為了救太太出生天，他承受巨大痛楚，用力將左腳抽出，爬出現場呼救，救援人員救出宋太，他就左腳肌肉斷裂、肌腱撕裂傷。

留守至太太脫險

　　宋先生憶述死神接近的一刻，指大地震時，正在睡覺，兩秒內牆壁就塌下來，把他的左腳踝壓住，眼見太太被困在狹小的石屎塊空隙中，為了救太太，他用盡生平最大的力氣把腿抽出，再爬出大樓求救，腳肌因而拉斷，肌腱亦撕裂。宋先生爬出大樓後，堅持留守現場，等太太的消息，直至她亦被救出，才一起送醫。醫生表示，宋先生接受手術後，需時康復，以後將無法做劇烈運動，但可以行山及慢步跑。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd