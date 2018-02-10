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﻿「白居二」一併推出 全年配額2500個

2018-02-10 列印
　　房委會早前通過將「白表免補地價購買二手居屋計劃 （白居二）」與新一期居屋計劃一併推出，「白居二」全年配額為二千五百個，家庭一人申請者的配額比例為九比一。另外，「白居二」及居屋將在六月攪珠，同時申請兩項計劃的申請者將可獲悉自己能否取得配額及居屋的優先次序。

　　在「白居二」下，成功申請者可獲邀在今年九月發出批准信日期起計兩周內，申請「購買資格證明書」，有效期為一年，然後可於居屋第二市場購買未補價的單位。新一期居屋和「白居二」設獨立申請表，申請者可選居屋、「白居二」或同時選兩者。兩項計劃會分別進行攪珠。

  在申請資格方面，「白居二」與居屋睇齊，即一人申請者入息上限為二萬八千五百元，資產限額九十八萬；二人或以上家庭上限五萬七千元，資產限額為一百九十六萬元。

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