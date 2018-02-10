﻿史上規模最大冬奧開幕 文在寅金正恩妹握手

因為北韓參與而平添政治色彩的平昌冬奧，碰巧以「和平」為主題，開幕禮首先由五名小孩，帶觀眾穿越過去與未來，了解朝鮮文化歷史，尋找和平的故事貫穿兩小時的開幕禮。其間，今屆冬奧的吉祥物「守護虎」登場，由大屏幕上預製的片段，「穿越」到開幕禮現場。
開幕禮期間，總統文在寅和國際奧委會主席巴赫在看台上向現場觀眾揮手，文在寅更主動和同在看台上的金與正握手，成為開幕禮的焦點。中共政治局常委韓正亦代表國家主席習近平出席冬奧開幕式。
開幕禮上，九十二個國家地區代表隊，先後持旗進入主場館。壓軸的兩韓運動員持朝鮮統一旗進場，旗手是南韓雪橇選手元潤鐘及北韓冰球選手黃忠琴。香港隊方面，由香港唯一代表、十六歲的混血少女吳一里（Arabella）出任持旗手，排在東道主南韓前一隊，尾二出場。十六歲的吳一里將參加女子高山滑雪賽。中國今屆冬奧代表團派出八十二名運動員，參選項目歷屆最多。
天氣寒冷，場館沒天幕阻擋，大會向入場觀眾派發保暖物品，包括毛氈、帽及暖包等等。今屆冬奧共有九十二個國家地區，派出並二千九百二十名運動員參與，是史上規模最大的冬奧會。冬奧為期十六天，將於二十五日閉幕，屆時將交棒給二○二二年的主辦城市北京。
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