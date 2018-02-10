﻿律師棄厚職移居金邊 助柬國初創企業成長

不少港人對柬埔寨的認識，止於金邊粉或吳哥窟。惟一名港人創業家，可被視為數碼一帶一路植根柬埔寨的先行者，她毅然放棄律師行的高薪厚職，在金邊默默耕耘五年，深入柬埔寨創業文化，創辦了Trybe，協助柬埔寨培養初創企業和培育年輕人投身創業。



她的名字是王維聰，Nadia。Nadia在香港土生土長，其後在英國攻讀法律學士，並於港大考取法律專業證書，畢業後在英國五大著名律師行之一富而德律師事務所的香港分行工作，參與不少商業交易的法律事務。



一三年，Nadia毅然離開律師行的高薪厚職，移居柬埔寨做義工。機緣巧合之下，她參與了一五年柬埔寨全國創業計劃大賽的籌備活動，從此愛上培育年輕人這份使命。一七年一月，Nadia在金邊創立Trybe。Trybe的理念是幫助柬埔寨培養初創企業和培育年輕人投身創業。Trybe的名字反映它的理念——try明言鼓勵創業家勇於嘗試，而be即代表be yourself，希望年輕人追逐自己的夢想，實現自我價值。Trybe的讀音亦跟英文字tribe（部落）相同，寓意創業家不是孤島，可藉着Trybe這個社群與其他創業家和投資者聯繫起來，成為部落互相支持。



為了培養初創企業，Trybe提供共用工作空間給創業團隊進駐，並舉辦不同的活動去培育社群，例如創業計劃大賽、投資者講座、創業過程分享、startup午餐會等。另外，Trybe亦配有自造者設備如3D打印機，讓社群可使用在柬埔寨比較罕見的工具。Nadia和團隊正在研究把自造者課堂演變成STEM課程，帶入當地學校，從教育學生的角度去利其器。



一六年數據顯示，香港人均GDP是四萬三千六百八十一美元，柬埔寨則是一千二百七十美元，只有香港的百分之三。但資源的缺乏沒有改變柬人的心態，Nadia說：「柬埔寨的年輕人非常特別，他們洋溢着活力和對未來充滿希望。Trybe支持年輕人創業，並不止是讓他們看見金錢物質上的回報，更着重他們藉創業過程磨練自己的人格。我們的使命是讓他們看到超越現在的缺乏，讓他們懷有想像力的思維，把現在的缺乏看成是他們可以解決的挑戰。」



看好數碼一帶一路



Nadia認為數碼一帶一路大有可為。例如，Trybe的自造者空間和設備雖可幫助創業者研造硬件，但製作出來的硬件通常都是屬於初期版本，可否用合理的價格大規模生產則是另一個難題。由於全球大部份的硬件都在深圳製造，如果可以把一帶一路沿線國家的硬件創業家與深圳更緊密的聯繫起來，合作的力量會很大。