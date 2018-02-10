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﻿失魂魚攔腰撞 女司機險連車飛落山

2018-02-10 列印
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　　荃灣發生車輛墮山驚險交通意外，昨晨十時許，三十六歲姓曾女子駕駛私家車沿荃錦公路往荃灣，車駛至近川龍一個彎位減速時，被一輛房車攔腰撞及。私家車失控撞毀逾兩米防撞欄後飛出路面，跌落路邊兩米下山坡翻側。

　　意外中曾女受傷被困車內，房車四十九歲姓黃司機及同車乘客沒有受傷。報警後消防到場救出傷者及送院，傷勢並不嚴重。房車司機通過酒精呼氣測試現場協助調查。有目擊者稱，被撞至墮山私家車損毀嚴重，司機受輕傷算是不幸中大幸。

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