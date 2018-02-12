﻿重案組錄20人口供 冷血車長或控誤殺 黑盒數據流出證超速

雙層九巴前晚在大埔公路翻車，釀成十九死六十六傷，全城震驚。警方已向二十人錄取口供，日內進行驗車，若機件沒有故障，或控告肇事兼職車長誤殺罪。網民對該車長大起底，指他在網上自稱為巴士迷，曾發帖想認識異性；亦有人指他翻車後沒幫手救人，更用手機在網上群組留言：「唔使幫我賣廣告，聽朝會報紙A1。」另外，有疑似肇事巴士當時的行車紀錄資料流出，顯示翻車前，時速超過上限七十公里。



前日傍晚六時○五分，涉及大車禍的兼職車長姓陳，駕駛往由田馬場開出的九巴八七二號線，事發時車上滿載馬迷往大埔中心。該巴士駛至大埔尾村對開一個右彎位埋站時失控，撞向燈柱後向左翻側，巴士車頂削去，壓毀巴士站，車廂多人浴血，有人被拋出車外，十八人當場死亡，一人送院後不治，另六十六人受傷。



遲開車捱罵 疑生氣飆車



據悉，該兼職車長事後拒絕向警方交代事發經過。警方己向二十人錄取口供。據悉，事前有乘客因車長遲開車十分鐘，不少人罵車長，但車長沒有回應，有人其後疑發脾氣開快車。



昨日網上流傳一張懷疑是肇事九巴872路線的巴士黑盒數據圖表，顯示一輛車牌為LX9991的九巴，前晚六時十分至六時十三分的三分鐘內，其行車速度及路線與肇事巴士脗合。圖表顯示，巴士翻側前時速一度超過上限的七十公里。



消息稱，若警方檢驗巴士證實機件無問題，可能先檢控涉事車長危險駕駛導致他人死亡，搜集足夠證據後，或進一步檢控他誤殺。大律師陸偉雄稱，誤殺一旦罪名成立，最高可判終身監禁。



三年前不小心駕駛罪成



現年三十歲的涉事車長，活躍於多個網上巴士討論區，自稱：「冇樣、冇身材、冇車、冇樓，有信用卡，月入唔過兩萬……」他又稱：「放假無嘢做，不如開工搵多日錢。」他曾花錢購入一輛舊式「熱狗巴士」，以其英文名命名上載圖片至討論區炫耀。



九巴發言人稱，陳於一四年入職九巴，去年九月轉任兼職，是沙田車廠車長。他在一四年八月入職不久駕巴士在葵芳一彎失控撞石柱，兩名乘客及途人受傷，被控不小心駕駛罪成，遭罰款和扣分。