﻿各界共籌3800萬善款 港人弘大愛 捐血站現人龍

一方有難，八方支援，港人出手援助九巴翻側慘劇的死傷者，弘揚大愛精神。昨天紅十字會轄下多間捐血站湧現人龍，部份捐血站門外的告示顯示，要輪候兩小時才能捐血，但無阻市民熱心助人。各機構紛紛撥款幫助死傷者及其家屬，各界捐款已達至少三千八百萬元。本報記者



香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣指，治療骨折等嚴重創傷的傷者，需要輸血治理，接收較多九巴翻車事故傷者的醫院已向該中心索取七十包血液製品，加上中心血庫存量向來不高，呼籲合適市民到血站捐血。市民一呼百應，昨天親往捐血，多個捐血站均出現人龍。截至昨午四時，共有一千七百名市民登記捐血，當中五百人成功捐血，估計最長輪候時間約三小時。



各機構紛紛捐款支援意外中死傷者及家屬，特首林鄭月娥表示，總括而言，死者家屬可獲發放三十萬元經濟援助，住院傷者則有十五至二十五萬元經濟援助。香港賽馬會成立一個不少於一千萬港元的特別援助基金，向車禍中死亡、情況危殆者等家屬發放二十萬元，其他傷者則十萬元。新鴻基地產亦捐出五百萬港元，助受影響人士解決燃眉之急。



九巴主席梁乃鵬表示，九巴將撥出一千萬元，交由政府分配予死傷者家屬，每名傷者及死者家屬將會獲得八萬元慰問金。



海通國際證券集團的慈善基金亦撥出五十萬元，提供經濟援助，該集團行政總裁林涌對意外深感傷痛，希望透過以實際行動提供幫助，並祝願傷者康復。



各大慈善機構包括博愛醫院、仁濟醫院、仁愛堂、樂善堂、東華三院及保良局亦即時出手助人，合共捐出一千一百萬元，死者家屬可獲發十萬元，仍留醫傷者家屬則五萬元。而嗇色園緊急援助基金亦捐出一百五十萬港元，為有需要家庭或人士提供經濟支援。



非經濟援助方面，東華三院承諾為死者家屬提供殮葬支援。食環署亦因應家屬要求特別配合及安排農曆新年前火葬，協助短期或長期的骨灰安置。