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﻿林鄭設獨立委會 檢視專營巴士安全性

2018-02-12 列印
■林鄭月娥指就大車禍，將會成立獨立委員會，檢討專營巴士運作。
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　　九巴翻車事故，暴露巴士公司運作問題。特區政府昨晨就事故召開跨部門會議，特首林鄭月娥指出，今天會聯絡司法機構，商討成立一個由法官領導的獨立委員會，除了調查今次事故的成因，亦會廣泛檢視全港專營巴士服務的營運和監管問題，例如行車安全、編更、工時和培訓。政府亦會積極配合立法會交通事務委員會及大埔區議會，派官員出席就事故召開的特別會議。

　　這宗恐怖車禍發生後翌日，特首林鄭月娥連同食衞局局長陳肇始等人往伊利沙伯醫院探望傷者。她向死傷者家屬致以深切慰問，指社會福利署專職社工接觸到七十九個涉事家庭；而警方因應事件設立的熱線共收到逾一百個查詢，大部份來自死傷者家屬，社署熱線亦接獲兩個查詢。

　　林鄭形容香港是富愛心和充滿關懷的城市，冀望市民積極響應紅十字會的捐血呼籲。對有意見要求取消在死者的「頭七」舉行的年初二煙花匯演，她指現階段優先支援死傷者家屬，以及為傷者提供適切治療，若有其他決定，稍後會有公佈。
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