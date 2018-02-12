負責檢討小三BCA的委員會本周三將開會討論是否復考小三BCA，教協聯同家長聯盟及多名立法會議員昨到政府總部向林鄭月娥提交請願信，促請擱置今年的評估，並兌現承諾檢視BCA的題型、難度及學校報告的形式，聽取各界意見採取更有效措施，消除操練誘因。教協會長馮偉華表示，明日會安排前線教師一同向楊潤雄表達訴求，只要能減低操練誘因，並不完全反對BCA。家長聯盟張艷璿表示，若政府宣佈復考BCA，會商討後續行動。
家長學童政總請願 促林鄭擱置BCA
負責檢討小三BCA的委員會本周三將開會討論是否復考小三BCA，教協聯同家長聯盟及多名立法會議員昨到政府總部向林鄭月娥提交請願信，促請擱置今年的評估，並兌現承諾檢視BCA的題型、難度及學校報告的形式，聽取各界意見採取更有效措施，消除操練誘因。教協會長馮偉華表示，明日會安排前線教師一同向楊潤雄表達訴求，只要能減低操練誘因，並不完全反對BCA。家長聯盟張艷璿表示，若政府宣佈復考BCA，會商討後續行動。
重案組錄20人口供 冷血車長或控誤殺 黑盒數據流出證超速
雙層九巴前晚在大埔公路翻車，釀成十九死六十六傷，全城震驚。警方已向二十人錄取口供，日內進行驗車，若機件沒有故障，或控告肇事兼職車長誤殺罪。網民對該車長大起底，指他在網上自稱為巴士迷，曾發帖想認識異性；...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
兩失蹤陸客告罹難 花蓮地震鳴笛停搜救
花蓮地震發生至今第七天，最後兩名失蹤陸客昨告罹難，令死亡人數增至十七人。另外，搜救行動昨已宣佈結束，所有搜救隊員撤離前，向雲門翠堤大樓及所有罹難者兩度鞠躬。花蓮縣縣長表示，由於已徵得家屬同意下宣佈兩名陸客遇難，故停止搜救行動，並開始拆除大樓。 花蓮縣消防局第一大隊副隊長吳佳奇指，上周六發現的三具陸客遺體分別是父親楊捷、母親丁守慧及兒子楊浩然，發現遺體的位置均在彈簧牀附近，估計三人同睡一牀；失蹤的丁文昌及何鳳華則睡在另一張牀，應該也會在附近找到，但受兩層樓板重壓，遺體上方有鋼筋水泥困住，增加搜救困難。 徵得家屬同意 昨花蓮縣縣長傅崐萁表示，在徵得家屬同意下，宣佈尚未找到的兩人...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
莫斯科郊外現殘骸 俄客機墜毀71人罹難
俄羅斯昨日驚傳空難，據俄羅斯國際傳真社報道，俄國一架國內線客機昨天由莫斯科的杜莫迪多沃機場起飛後，在莫斯科阿古諾佛村（Argunovo）墜毀，殘骸已經在首都莫斯科郊外的拉緬斯科地區找到。客機上有六十五位乘客和六位機組人員，全機七十一位乘員恐怕全部罹難。 據《俄羅斯衛星網》報道，一架「沙拉托夫航空公司」(Saratov Airlines)安托諾夫AN-148型客機從首都莫斯科多莫傑多沃機場起飛後不久，升高到六千四百英呎（約二千米）高度後即從雷達熒幕上消失，稍後傳出已在莫斯科附近村莊墜毀，機上六十五名乘客與六名機組員共七十一人，生死未卜。俄羅斯緊急救災部門隨後更正消息表示，客機...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
藍塘花園純白大廳簡潔舒適 閒時可享浸浴
跑馬地一帶環境清幽，有不少老牌低密度住宅，其中藍塘花園屬區內較年輕的物業，約在2、3年前完成大廈維修和翻新工程。是次介紹屋苑的相連天台戶，實用面積2171方呎，間隔方正實用，全屋配以雅致裝修，業主現以...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
王維基：押上全副身家 港視網購定百億目標
香港電視（1137）主席王維基為網購平台總交易額定下100億元目標，他說，「信心就係我成副身家壓晒落去。o依家每輸2蚊，有1元出自我自己袋。」除繼續擴展線下實體店的佈局外，亦有意引入更多中小品牌，以商品選擇數目多取勝。 截至2017年12月，HKTVmall 的平均每日定單數量為7600張，按年上升3倍。被問及有否信心保持增幅，王維基直言，平台基數小，又無直接競爭對手，若無倍計增長無法交代。「香港的零售市場有5000億元，2%才100億，我取2%不算過份。」 HKTVmall剛好成立3年，過去3年都是以建立品牌信心為主，之後會在平台上引入更多中小品牌。經營網購平台最...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
打吡戰 打騙子 兄弟兵拔刺
前多蒙特攻擊孖寶奧巴美揚和米希達利恩，上輪英超故劍重逢即大發神威，領軍5:1大勝愛華頓。奧巴美揚矢言兩人是知心好友、彼此心靈相通，米希達利恩近日亦主動加操陪伴老友練習射門，這對神「蜂」兄弟同心合力，勢在今晚英超北倫敦打吡作客擊敗因插水風波而成為「英超騙子」的熱刺，支持主勝。 （now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 奧巴美揚和米希達利恩於一三至一六年在多蒙特合作無間，直到後者離隊轉投曼聯才分道揚鑣。兩人上月在阿仙奴重逢，首次一起披甲即大發神威，米希達利恩妙傳予奧巴美揚攻入處子入球之餘，另外還交出兩次助攻，合力率隊主場5:1大勝拖肥糖。 奧巴...
2018-02-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
M4/3旗艦升格 極速連拍
近期Panasonic在M4/3無反相機市場動作多多，那邊廂剛發佈輕便自拍新作GF10，這邊廂新旗艦LUMIX G9亦正式抵港，挾高達20fps追焦連拍速度，一躍成為同級連拍最快機款，攝力提升之餘，為...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
香港騷化身王子 SJ盡封女Fans做公主
韓國男團Super Junior當中7名成員，前晚於亞洲博覽館開騷，全晚使出不同招數冧Fans，又變身戰隊和DJ，更稱呼Fans是公主，他們自己就是王子！ 成軍長達14年的韓國男團Super Juni...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——逾百性命 豈能交兼職車長
雙層九巴在大埔公路翻車，造成嚴重死傷，涉事兼職車長被捕，他觸犯甚麼罪名，有待警方查個水落石出。大車禍後，巴士司機工會揭露兼職司機制度存在嚴重的紕漏，巴士公司須痛定思痛，盡快糾正，改善人手編制，消除因人力短缺而誘發的行車事故。 雙層巴士載客量多達逾百人，車長責任重大，稍有閃失，乘客性命危在旦夕。巴士公司要對車長質素有更高要求，但車長人手短缺，須依賴兼職車長紓緩人手荒。 兼職車長雖持有巴士駕駛牌照，但實際的工作安排令人憂慮。首先，兼職車長駕車前在本職工作了多少時數？會否過勞仍開車？巴士公司是否有查詢機制？或者不理會，只求有人開車？而兼職車長個人的健康和精神狀況是否受定期的檢視？...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
朱絲馬跡——買周歲馬首重血統
身在殷利殊拍賣會上，遇到各門各派的好友。我一直喜歡出席外國的大型拍賣會，因為香港的人士都很受歡迎，原因不一定是購買力，反正近年澳洲本土買家的承接力也強。個人問過其中一家大型拍賣行的高層何解，原來他們特別希望自己公司的「畢業生」在海外揚威，廣收宣傳效力！就以今次殷利殊拍賣會的拍賣會場上，宣傳單張就以「翩翩」為主角，香港人與有榮焉。 正式拍賣前，來自世界各地的買家都會在會場檢視自己心儀的周歲馬，而部分大牧場更會為代理的賣家做記錄，到底有甚麼人到過馬房看過其愛駒，從而決定是否要設定底價。我作為周歲拍賣會的新人，最樂見的是有很多熟口熟面的前輩，都樂於教導我檢視的方法和須留意重點。周...
2018-02-12
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6