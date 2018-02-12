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﻿家長學童政總請願 促林鄭擱置BCA

2018-02-12 列印
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　　教協及家長聯盟約五十名家長及學童昨到政府總部外請願（圖），要求特首林鄭月娥兌現選舉承諾，在完成檢討小三基本能力評估（BCA）前，應擱置今年的評估。教協明日將約見教育局局長楊潤雄表達訴求。

　　負責檢討小三BCA的委員會本周三將開會討論是否復考小三BCA，教協聯同家長聯盟及多名立法會議員昨到政府總部向林鄭月娥提交請願信，促請擱置今年的評估，並兌現承諾檢視BCA的題型、難度及學校報告的形式，聽取各界意見採取更有效措施，消除操練誘因。教協會長馮偉華表示，明日會安排前線教師一同向楊潤雄表達訴求，只要能減低操練誘因，並不完全反對BCA。家長聯盟張艷璿表示，若政府宣佈復考BCA，會商討後續行動。

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