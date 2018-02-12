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﻿黃大仙祠初一頭炷香 不設跪拜求籤

2018-02-12 列印
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　　為配合善信們在農曆大年初一「上頭炷香」的習俗，黃大仙祠本周四即年三十晚將通宵開放，並會因應公眾安全，新春期間實施人潮管制措施及單向式參神路線，祠內不設跪拜、求籤區及供品供奉區等，預料會有多達五萬名善信入內參神祈福。為方便善信近距離參拜，年三十晚的公眾香爐亦會移近大殿六呎。

　　此外，園方又透露，新春期間將以試行方式推出電子捐款計劃，讓善信透過支付寶平台進行捐款，冀縮短當中的輪候時間。另舉辦「吉祥三寶迎新春」的限定活動，向入祠善信派發「大仙利是」、「六福如意結」及「有求必應祈福卡」等三個新春褔物，象徵善信將福氣帶回家，來年事事順利。

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