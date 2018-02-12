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﻿猝死高危族宜裝心臟除顫器

2018-02-12 列印
　　心臟猝死殺人於無形。一項最新研究顯示，本港在一二至一三年間有多達五千一百多宗在醫院外發生的心臟猝死個案，當中八成半患者送院後喪命。為趕及在黃金一小時內搶救，香港心臟專科學院前院長劉柱柏提醒猝死高危人士，例如家庭成員有猝死病史、冠心病及心肌梗塞患者，在有需要時安裝植入式心臟除顫器（ICD），以減低猝死風險。

　　傳統ICD感染風險較高，近年流行毋須接觸心臟及血管的新式全皮下心臟植入式除顫器。

　　香港心臟專科學院候任院長陳藝賢表示，新式除顫器的特點為完全植入於皮下，毋須植入除顫導聯線於心臟及血管內，創傷性及感染風險較低，電極的耐用性也可能較高。

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