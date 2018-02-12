  • 2018年2月12日 星期一
  • 15º
  • 52%
熱門： 九巴翻側居屋流感疫苗年宵情人節

日報新聞 > 港聞

﻿賀元宵免費聽冧冧情歌 Jetso App送姚珏音樂會門票

2018-02-12 列印
伍宇烈
監姚珏
Previous Next

　　元宵係中國情人節，聽住中國情歌慶祝佳節就至冧爆啦！今期「頭條Jetso」App送姚珏監製嘅全為愛新春音樂會門票，只要開App參加遊戲，每位得獎者可以獲得香港弦樂團全為愛新春音樂會VVIP門票（價值四百八十元）或VIP門票（價值二百五十元）兩張，於元宵節翌日（三月三日）到沙田大會堂欣賞由香港弦樂團藝術總監姚珏）聯同本港著名編舞家伍宇烈聯手炮製嘅慈善演出《圓圓月月粵粵弦弦》，仲有一眾粵劇新秀以嶄新方式重新演繹嘅多齣粵劇戲寶！

　　是次音樂會由香港弦樂團聯同傳統粵劇團隊，突破音樂界限，以重新改編嘅粵曲，結合嶄新音樂元素及形體表演，串連《梁祝》、《紅樓夢》、《再世紅梅記》、《鳳閣恩仇未了情》等多齣粵劇戲寶選段重新演繹，務求帶畀大家一次破格嘅中西方藝術共融體驗。重點項目《圓圓月月粵粵弦弦》更係借兩對戀人曲折嘅愛情經歷，透過粵曲音樂劇場方式，分享一個浪漫有趣的「友」「愛」故事。想喺新春佳節同摯愛親朋享受一個溫馨又特別嘅晚上，記得參加遊戲，回答問題兼share畀至少三位朋友，就有機會贏得門票兩張，名額共二十名。立即用「頭條Jetso」App參加啦，聽日截止喇！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd