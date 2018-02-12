﻿兩個企業家媽媽 員工培訓啟發育兒

「我們是教育工作者（educator），既要教育我們的子女，又要教育我們的團隊，還要教育客戶。」Angie和Charlene是突破傳統領域的企業家，無論在工作還是在家庭，都堅守以啟發為主的教育和培訓方針，着意培育子女創造力、人際關係等軟技巧（soft skills）及編程等硬技能（hard skills），以應付未來社會和工作需要。 文：黃慧心



Angie Chung和Charlene Ree在工作上是合作無間的拍檔；在生活中，她們都是三個小孩的媽媽。原本在美國唸大學及工作的台灣人Charlene，○八年來港發展，翌年完成兩件人生大事──創業及結婚，她打趣說：「因為結了婚，所以比較不怕冒險，哈哈……」她跟Angie原在雅虎旗下的網絡廣告平台公司工作，後來獲Httpool集團創辦人邀請加盟，二人毅然決定創業。她們形容，公司的業務性質具破壞性（destructive），並非坊間為客戶拍片的廣告公司，而是像代理商般，為客戶尋找合適的網上廣告平台及制訂策略。



合作無間夥伴 孩子年齡相若



她們一起為事業打拼，有趣的是，二人的孩子年齡相若，第一及第三名孩子更是同年出生，只相距一、兩個月。「其他人以為我們有夾（時間），其實並沒有。」Angie表示，要是夾時間生孩子，絕對會錯開時間，Charlene則笑謂：「我覺得是因為公司的氣場。」



公司兩名負責人同時懷孕，又要先後放產假，但她們沒有手忙腳亂，Angie反而認為時間剛剛好，「我放完產假就輪到Charlene，其實我們一生完已經在看電郵。」Charlene補充，從事數碼廣告業務的好處是任何地方都可以工作、利用Skype或電話進行會議。



Charlene和Angie創業八年，公司規模由二人變成二十人，她們一直致力訓練員工獨立工作。「在聘請員工時已有一條準則，就是自動自發，我們的訓練是啟發式，跟他們講大方向，啟發他們自行想怎樣做。」Charlene表示，由於公司從事新興業務，市場上甚少相關技術的人才，因此寧願聘請喜歡學習的大學畢業生，多花時間在前期培訓上，然後給予基本指引，啟發他們從頭到尾獨立完成工作。



規模二變二十 訓練獨立工作



Angie形容，媽媽的身份多少有影響她們管理公司的風格，重視聆聽、了解需要，而培訓員工就像教導小朋友一樣，放手讓他們嘗試、摸索，只會告訴他們責任和目標，工作過程則讓他們自行思考，不會有過多干涉，「中途遇上困難可以找我們，又或我們發現不太理想，亦會提供意見，其實跟教小朋友很相似。」







