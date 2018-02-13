﻿乘客向重案組披露 入彎加速疑報復 狂巴車長今提堂

大埔公路雙層九巴翻側，十九名乘客死亡。據悉，車長被拘捕後四十八小時，面對警員盤問不發一言，拒絕講述案發經過。警方向二十多名乘客錄取口供後，有乘搭該路線的常客稱巴士車速比平時快，亦有人感到巴士入彎後不正常，不是減速而是加速。警方不排除有人與乘客口角後，故意入彎加速，致巴士搖晃，作出報復。警方昨晚控告車長一項危險駕駛導致他人死亡罪名，案件今天提堂。



上周六傍晚案發後，警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡及嚴重受傷，拘捕三十歲姓陳車長。據了解，陳被警方拘捕兩日，面對多番盤問，一直保持緘默，拒絕透露案發經過。警方日前向二十多名已出院傷者錄取口供，發現口供有共通點，形容當時巴士行車速度不尋常，原本入彎後應減速，卻反常地加速。較早前，有乘客稱該巴士遲到站十分鐘，部份乘客鼓譟，謾罵車長。消息指，警方不排除有人不滿被罵，駕駛入彎時故意加速，以折騰乘客報復。



罵聲中「施施然」登車



其中一名傷者丘先生昨早在電台節目上憶述車禍經過，他指到達巴士站時已有約五、六十人排隊候車，涉事車長不在巴士上，反而下一班次的車長已在巴士上準備。他坦言，巴士站大部份是「輸咗錢」的馬迷，候車久了，心情開始鼓譟，他形容涉事車長「施施然無乜表情」上車，亦沒即時打開車門讓乘客登車。



丘先生稱，上車後隱約聽到下層傳出嘈吵聲，他不能確定乘客和車長之間是否爭執。他指巴士行車出現異樣時：「轉彎比平時啲車快啲……架車好似有啲唔係幾安全咁。」他形容，意外翻車後，他逃出車廂，目擊車長走到車尾望一望，還吩咐他人幫其往車頭的駕駛席熄匙，疑他當時仍以為是小事，表現「傻傻哋」，有逃出生天的乘客欲追打車長，被其他人勸止。



意外後吩咐他人熄匙



涉事車長被扣押四十八小時後，昨晚被警方控告他一項「危險駕駛導致他人死亡」罪，案件今天在粉嶺裁判法院提堂。多名警員昨天到大欖車輛扣留中心檢驗涉事九巴，帶走兩個黑盒調查。政府化驗所人員亦到事發現場，量度煞車痕長度。



車禍至今造成十九人死亡，六十六人受傷送院，目前仍有六人情況危殆，七人嚴重，二十五人穩定，二十七人已無礙出院。相關新聞詳刊P2至P6版