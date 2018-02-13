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日報新聞 > 港聞

﻿等不及排期開刀 乳癌婦車禍喪生

2018-02-13 列印
■周婦的兒子欲見母親最後一面，由澳門趕返港，可惜錯過路祭。
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　　大埔公路車禍，多個家庭遭殃，其中一名死者周女齊的兒子，聞悉母親噩耗後，慌忙由澳門趕回本港，哭訴：「阿媽，我嚟遲咗！」有鄰居透露，原來周婦早前確診乳癌，本來排期至今年動手術，其兩名兒子亦投入社會工作不久，本欲回饋母親，不料一場車禍，如今天人相隔。

　　五十四歲死者周女齊，珠海人移民澳門，認識鍾姓港人丈夫，結婚後隨夫來港居住，兩人育有兩名兒子，同住在富善邨。其長子中學畢業後回澳門投考司警；二子剛剛大學畢業，現已投身社會工作。

　　鄰居透露，周婦為全職主婦，偶有外出兼職；其丈夫已退休五六年，患痛風，夫婦生活仍安穩。周婦早年確診乳癌，原已排期今年動手術，不料被一場車禍奪去生命。鄰居指，看新聞才驚覺周婦是其中一名死者，形容數日前兩人「仲見過面，有講有笑」，想不到已是最後一面。
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