﻿曾駕車掃欄 內部認為事件「輕微」 九巴稱車長「紀錄良好」捱轟

雙層九巴翻車後，九巴管理層當晚先回應指車長「行車紀錄良好」，其後被傳媒揭發該車長曾駕巴士撞路邊欄杆，被判不小心駕駛罪名成立，九巴當晚即改口承認，惹來未查清楚便發言的質疑。本報得悉，九巴管理層當時是知悉該車長入職初期觸犯不小心駕駛罪名，但認為罪狀輕微，故形容他紀錄「良好」。



九巴車務總監梁健宏在車禍發生後向傳媒稱：「車長在二○一四年入職，去年九月轉做兼職，過往行車紀錄良好。」傳媒即時調查，發現該車長於二○一四年駕駛一部46X九巴駛至葵芳港鐵站時，疑轉彎車速太快失控，掃毀路邊五公尺鐵欄及一條石柱才停下，車頭嚴重損毀，當時車上有三名乘客。



九巴凌晨突改口承認，車長於二○一四年涉一宗有傷人的交通意外，被控不小心駕駛罪成，要扣分及罰款。事後改口，惹來「講大話」之嫌。本報得悉，九巴首次回應傳媒時形容該車長「過往行車紀錄良好」，其實已得知他曾在入職初期涉不小心駕駛罪，但認為罪狀輕微，加上一四年交通意外後，車長沒再出現違反交通規則行為，故以「良好」形容車長表現。



九巴董事總經理李澤昌昨天出席大埔區議會會議時，被多次追問聘請有不小心駕駛紀錄者的原因、車長品格審查等問題，他以事件進入司法程序為由，未有作進一步回應。



汽車交通運輸業總工會九巴分會副主任黎兆聰表示，九巴聘請兼職司機時，會要求其提交俗稱「清白紙」的駕駛紀錄；但車長駕駛時發生意外，往往只被警告或暫停駕駛，認為罰則不夠重。立法會議員林卓廷指，巴士公司招聘車長，主要考慮駕駛紀錄，但認為駕駛態度同樣重要，建議巴士公司招聘時加入心理評估，以評核應徵者是否能承受較大心理壓力。



