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﻿家屬認屍 殮房哭聲震天

2018-02-13 列印
　　葵涌殮房昨天繼續有死者親友到來認屍，其間家屬紛紛哭喊死者名字，殮房內泣聲震天，有家屬情緒激動不適，需救護員治理。

　　昨午二時開始，警方陸續安排十九名死者親友，在社工陪同下分批入殮房認屍。其間殮房內哭聲震天，多名親友不住喊叫死者名字，亦有人埋怨肇事車長奪去親人性命，離開時多名親友需人撐扶。一名家屬情緒激動不適，獲救護員治理後無大礙。整個認屍過程耗時四小時，至傍晚六時許才結束。

　　另外，大埔區議會昨亦在大埔街市外設祭壇，供街坊簽名弔唁。街坊黃女士自言坐過多次巴士和小巴，駛至事發路段時如「亡命飛車」，「好驚……完全唔敢鬆懈。」車禍現場附近樟樹灘村的村民，自發舉行路祭，請來十多名方丈、尼姑誦經。

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