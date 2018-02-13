﻿今全體公僕默哀下半旗 ﻿初二煙花取消﻿﻿ 同悼罹難者﻿

特首林鄭月娥宣佈，原定在初二、即十九名死者「頭七」當日舉行的賀歲煙花匯演，因應社會情況，將會取消。政府總部今日下半旗致哀，全體公務員今早上午十時默哀一分鐘。馬會宣佈本周三的夜馬賽事繼續舉行，賽前默哀一分鐘，悼念遇難的市民。



林鄭月娥表示，知悉有跨黨派立法會議員提出取消農曆新年煙花匯演，「我聽得到、感受得到，呢個建議或許係得到社會廣泛認同」，政府決定取消，並知會活動的贊助商其士集團，獲得理解和支持，對方更捐出不少於一百萬元予死傷者，由社署統一發放。她指，今早下半旗的決定已取得國務院批准，而今早十時定期會議開始前政府主要官員及行政會議成員會默哀一分鐘，各部門人員亦會參與；她本人及主要官員在未來一、兩星期亦盡量避免出席慶祝活動。



各界籌逾4200萬捐款



她對命危傷者人數減少感到欣慰，形容情況向好，目前已從各界籌措共四千二百五十萬元捐款，將由專職社工按各受影響家庭需要分發。



勞福局局長羅致光指，社署已接觸到其中八十四個死傷者家庭，了解不同家庭的具體情況，例如經濟即時需要、子女照顧、情緒支援等。他希望能盡快分發善款予各家庭，但指出統籌工作需時，暫未有確實時間表。



立法會主席梁君彥亦響應悼念活動，邀請全體立法會議員、議員辦事處職員及立法會秘書處職員今早十時在辦公室默哀；而旅發局發言人則表示，大年初一舉行的賀歲花車巡遊會如期舉行。



另外，九巴多名高層，包括董事總經理李澤昌、九巴母公司載通國際董事會主席梁乃鵬、總經理彭樹雄等人，昨午四時許率領多名員工站於九龍灣車廠天台垂頭默哀一分鐘。



另外，官方新華社昨晚報道，九巴車禍發生後，國家主席習近平第一時間了解傷亡和救援情況，並指示中聯辦負責人向特首林鄭月娥轉達他對死傷者的哀悼及慰問。習近平對港府及時展開有關應急處置工作予以肯定。



周三夜馬 賽前默哀



馬會宣佈，本周三的夜馬賽事繼續舉行，賽前悼念交通意外中去世的市民，進行一分鐘默哀儀式，馬場內的娛樂表演活動將取消，包括啤酒園和adrenaline內的現場樂隊演奏。此外，馬會也會下半旗致哀。