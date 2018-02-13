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﻿有死者不賭馬 疑車站遭壓死

2018-02-13 列印
　　九巴翻側，十九個家庭痛失至親。一名死者的家屬指，死者生前不嗜賭馬，希望透過翻查死者八達通紀錄，了解死者是否在候車站被壓死。

　　大埔區議員黃碧嬌指，認識車禍中四名死者，包括其舊同學的丈夫、其丈夫的同鄉兄弟、廣福邨議員辦事處的街坊，以及晨運友的丈夫；其中一名五十歲姓黃的男死者居於粉嶺區，黃碧嬌認識其居於大埔廣福邨的兄長。死者兄長透露，死者不嗜賭馬，對於胞弟慘死，莫名其妙，希望透過胞弟的八達通紀錄，了解是否在車站候車時遭巴士壓死。

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