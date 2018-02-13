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日報新聞 > 港聞

﻿捐血破十年單日紀錄

2018-02-13 列印
　　港人熱烈響應網上號召，前天湧到香港紅十字會各大小捐血站捐血，救助大車禍中的傷者。

共收集1112袋血液

  紅十字會輸血服務中心昨午四時許在社交網站facebook專頁「熱血使命」報告最新情況，前日有逾二千名市民到訪捐血站，登記人次總數達一千八百三十九，成功收集一千一百一十二袋血液，打破近十年最高單日捐血紀錄。

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