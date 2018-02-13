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﻿疫苗抗乙流有效度逾四成

2018-02-13 列印
　　近日接連有藝人就流感疫苗成效發表意見，引起公眾關注。衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席周鎮邦昨引述數據指，現時疫苗對乙型流感有效率達四成以上，而防止小朋友入院率更可達至六成，強調疫苗是目前最有效的預防方法，呼籲市民盡早接種。

　　周鎮邦又指，針對現時本港疫苗供應不足問題，正積極與藥廠聯絡，計劃一併購入南半球配方的疫苗，預料最快四月抵港。另外，藥劑專科學院院長鄭綺雯亦提醒，不為兒童注射疫苗的風險遠比注射的風險大，強調疫苗的製作要求極高，呼籲家長無須擔心疫苗內含有不良物質，並應及早為子女接種流感疫苗，避免他們承受不必要的痛苦。此外，衞生防護中心昨公佈，何文田勞工子弟中學昨亦有十八名學童出現流感病徵，其中二人證實患上乙型流感，現時所有病人情況穩定。而截至前日，嚴重流感個案已增至二百八十八宗，共有一百五十九人死亡。

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