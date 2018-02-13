  • 2018年2月13日 星期二
  • 16º
  • 55%
熱門： 煙花匯演九巴翻側流感狗年王桂壎

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升287點

2018-02-13 列印
  美國股市本周首個交易日中段向好，杜指報二四四七八點，升二百八十七點；納指則報六九五八點，升八十三點。滙控美國預託證券價格見七十九點九二港元，升零點五二港元；騰訊則見四百一十四點三九港元，升四點七九港元。紐約期金報每盎司一千三百二十六點八美元，升十一點一美元；紐約期油則報每桶五十九點七九美元，升零點五九美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd